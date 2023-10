Cyberpunk 2077: Update 2.02 kommt und beseitigt nervigen Fehler, der euer Equipment verschlechtert

Cyberpunk 2077 erhält bald ein wichtiges Update!

Wie auch schon bei Version 2.01 hat CD Projekt RED im Voraus verraten, mit welchen Verbesserungen ihr in Update 2.02 des Sci-Fi-Rollenspiels rechnen könnt. Einigen nervigen Bugs geht es an den Kragen, genau wie den teils unglaublich kurzen Zeitlimits in Kurier-Missionen.

Die wichtigsten Änderungen von Patch 2.02

In einem offiziellen Foren-Eintrag stellt CD Projekt RED einige Anpassungen für Cyberpunk 2077 in Aussicht. So lauten die Patch Notes:

V kippt nicht tot um, nachdem das Delamain-Luftschiff in "Path of Glory" betreten wurde.

Die Rollläden in "Run This Town" blockieren nicht mehr den Eingang zum Black Sapphire-Wolkenkratzer.

Cyberware wird nicht länger auf Stufe 1 zurückgesetzt.

Ein Fehler, der verhinderte, dass der Effekt passiver Fähigkeiten aktiv wird, wurde ausgemerzt.

Zeitlimits bei Kurier-Aufträgen wurden neu ausbalanciert.

Insbesondere der behobene Cyberware-Glitch dürfte viele von euch durchatmen lassen, da er ab Version 2.01 dafür sorgte, dass hochgezüchtete und mächtige Implantate auf einmal auf Spielstartniveau zurückgestuft wurden.

Und auch die Kurier-Aufträge sollten jetzt mehr Anklang finden. Zuvor war es hin und wieder unmöglich, die kurzen Missionen, in denen ihr Autos stibitzen und vor Gang-Mitgliedern beschützen müsst, zu bestehen.

Selbst, wenn ihr das Gaspedal so hart durchgetreten habt, dass ihr mit eurer Schulsohle am Asphalt entlanggeschlittert seid.

Die zufälligen Quests sind Bestandteil von Cyberpunk 2.0 und dessen Vehikelkampf:

18:54 Mit Update 2.0 wird Cyberpunk 2077 dem Hype endlich gerecht

Einen genauen Release-Termin kommuniziert CD Projekt RED nicht. Bei Version 2.01 hat es aber lediglich eine Woche gedauert, dann stand die Aktualisierung für Xbox Series X|S und PS5 zur Verfügung. Der Support für Last Gen-Konsolen wurde bereits vor Cyberpunk 2.0 eingestellt.

Das sind bestimmt noch nicht alle Neuerungen von 2.02!

Wie auch schon bei Version 2.01 dürfte die finale Liste an Änderungen deutlich länger als die vorab geteilten Patch Notes sein. Wir hoffen zum Beispiel, dass Xbox-Spieler*innen endlich ohne störendes Grafik-Geflacker durch Night City brettern können.

Hier findet ihr unseren Bericht zu den Xbox-Problemen:

Aktuell bleibt der Fehler jedoch unerwähnt. Er könnte aber auch zu einem späteren Zeitpunkt gepatcht werden. Immerhin sprechen wir von Cyberpunk 2077 – dass das Spiel irgendwann gar keine Updates mehr erhalten könnte, ist eigentlich kaum vorstellbar.

Welche Änderung von Patch 2.02 gefällt euch am besten?