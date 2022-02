Cyberpunk 2077-Fans lieben es, wie 'normal' NPCs jetzt auf Verkehrssünder reagieren

Mit Patch 1.5 wurde das Sci-Fi-Abenteuer Cyberpunk 2077 endlich zu dem Spiel, das sich viele Fans eigentlich schon zum Launch gewünscht hätten. Das Verhalten von NPCs und der Umgebung ist merklich realistischer geworden als zuvor.

Ein Spieler hat einen Clip auf Reddit hochgeladen, um zu zeigen, über welche kleinen Änderungen er sich nun freut. Dabei geht es nicht um bahnbrechende Action-Sequenzen, sondern vielmehr um die kleinen Dinge im Alltag, die nun für eine größere Immersion sorgen.

Was ist zu sehen? Der Clip zeigt, wie zahlreiche NPCs und Hauptcharakter V an einem Fußgängerüberweg warten. Die Fußgängerampel ist rot, weshalb sich bereits eine große Menschentraube auf beiden Seiten angesammelt hat.

Doch ein NPC verlor wohl die Geduld und spaziert einfach so über die rote Ampel. Ein heranrasendes Auto stoppt wie selbstverständlich mit einer Vollbremsung kurz vor dem NPC, um ihn nicht umzufahren:

Dieses Verhalten hätte es vor dem Patch 1.5 nicht gegeben. Der Verkehrssünder wäre vermutlich vom Auto einfach umgefahren worden, denn der Straßenverkehr hat weder auf NPCs noch auf V reagiert. Generell hat Patch 1.5 viel am Verhalten der NPCs geschraubt, um das Spiel so realistisch wie möglich zu machen.

In den Kommentaren zeigt sich, wie froh die Fangemeinde über Patch 1.5 sind. Der jetzige Zustand des Spiels ist nicht mehr mit der früheren Version zu vergleichen:

Ich hätte nie gedacht, dass ich so glücklich sein würde, etwas so Normales zu sehen. Dieser Patch hat das Spiel für mich wirklich verändert.

Ein anderer User freut sich über die simple Tatsache, dass sein geparktes Auto nicht von anderen NPCs angefahren wird, sondern als Objekt registriert wird, dem ausgewichen werden muss:

Ich habe das Auto geparkt und war so verdammt zufrieden, dass die Autos tatsächlich um es herumfuhren. Ich mochte das Hauptspiel schon, aber diese einfachen Dinge machen die Welt VIEL realistischer. In Verbindung mit der atemberaubenden Grafik fühlt sich Night City endlich echt an.