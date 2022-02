Cyberpunk 2077 bekommt ein eigenes PS4-Update, um Probleme der Disk-Version zu beheben

Das neue Update 1.5 zu Cyberpunk 2077 hob das Spiel endlich auf den Zustand, in dem das Entwicklerteam das Sci-Fi-Abenteuer eigentlich veröffentlichen wollte. Doch wo eine Menge neuer Inhalte sind, gibt es meist auch einige technische Probleme.

Besonders hart getroffen hat es wohl viele Spieler*innen, die Cyberpunk 2077 auf ihrer PlayStation spielen wollten. Wer die Disk-Version des Spiels besitzt, kann auf PS4 etwa Probleme haben, den Titel überhaupt zu starten.

Disk-Version von Cyberpunk 2077 startet nicht auf PS4

Was ist das Problem? Seitdem das Update 1.5 veröffentlicht wurde, kann bei manchen Spieler*innen die Disk-Version von Cyberpunk 2077 nicht gestartet werden:

Was wird dagegen unternommen? Sony wird im Laufe des Tages ein Systemupdate für die PS4 veröffentlichen, das den Fehler beheben soll. Das Problem scheint an der Konsole selbst zu liegen. Falls ihr also davon betroffen seid, müsst ihr euch nicht allzu lange gedulden. Dass Sony ein Systemupdate für nur ein Spiel herausbringt, zeigt deutlich, wie viele Spieler*innen betroffen zu sein scheinen.

Auch PS5-Version bereitet Probleme

Doch die Disk-Version ist nicht das einzige Sorgenkind zum Release von Update 1.5, denn auch das Upgrade auf die PS5-Version bereitet einige Probleme. Viele Betroffene berichteten, dass ein PS5-Upgrade gar nicht möglich sei oder sie das Spiel nicht starten konnten. Schuld daran kann unter anderem der Regionalcode des Spiels sein.

Falls ihr euch noch nicht mit dem Upgrade auf die PS5-Version befasst haben solltet und selber einmal ausprobieren wollt, ob das Upgrade reibungslos bei euch klappt, solltet ihr unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung durchlesen. Damit könnt ihr bei der Installation nichts falsch machen.

Habt ihr die gleichen Erfahrungen mit der Disk-Version von Cyberpunk 2077 machen können?