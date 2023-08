The Witcher 4-Team wächst auf 260 Leute, ist das größte CD Projekt Red-Spiel neben Phantom Liberty

The Witcher 4 wird Ciri in den Fokus rücken.

CD Projekt Red hat einen frischen Finanzbericht für die erste Hälfte von 2023 veröffentlicht. In dem Bericht stellt unter anderem CEO Adam Kicinski die wichtigsten Zahlen, Daten und Fakten zu The Witcher 4, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty und dem, Entwicklerstudio vor.

Aus den Ergebnissen wird deutlich, in welche Richtung das Entwicklerteam demnächst schlagen wird. Außerdem verrät Entwickler Michal Nowakowski, wieso es keinen weiteren DLC für Cyberpunk 2077 geben wird.

The Witcher 4 rückt in den Fokus von CD Projekt Red

Neben den finanziellen Ergebnissen und der Vorstellung von Cyberpunk 2077: Phantom Liberty verrät CD Projekt Red, wo gerade der Fokus des Entwicklerteams liegt. Bis zum 31. Dezember 2022 hat die Mehrheit des Entwicklerteams an der ersten Erweiterung zu Cyberpunk 2077 gearbeitet.

Doch zum 31. Juli 2023 sah das nun anders aus: Der Release des DLCs liegt in greifbarer Ferne, weshalb Entwickler, die zuvor am Hauptspiel, Gwent und Monster Slayer gearbeitet haben, nun an The Witcher 4 arbeiten.

Momentan umfasst das Team 260 Personen. Nach dem Release von Phantom Liberty wird die Zahl drastisch steigen, denn dann wäre ein ähnlich großes Team frei, um sich mit neuen Projekten zu beschäftigen.

Dementsprechend rückt The Witcher 4 jetzt in den Fokus von CD Projekt Red.

Den neuen DLC zu Cyberpunk 2077 könnt ihr euch im folgenden Trailer ansehen:

Wie sieht es mit einem neuen DLC für Cyberpunk 2077 aus? Eine andere denkbare Situation wäre, dass das Entwicklerteam nach dem Release von Phantom Liberty an einem weiteren DLC arbeitet. Allerdings dementiert Nowakowski, dass es zu einer zweiten Erweiterung kommen wird.

Der Grund dafür liegt allerdings nicht bei The Witcher 4, wie VGC schreibt:

Es ist eine technologische Entscheidung, um ehrlich zu sein. Dies ist das letzte Mal, dass wir mit der Red Engine arbeiten, zumindest vorläufig, und in absehbarer Zukunft werden wir, wie Sie wissen, mit der Unreal Engine von Epic arbeiten. Das war einer der Hauptgründe, warum wir uns entschieden haben, dass dies der einzige Weg ist.

Stattdessen wird CD Projekt Red an einem neuen Ableger der Hauptreihe arbeiten, der momentan unter dem Namen „Project Orion“ entwickelt wird. Doch wie aus dem Finanzbericht hervorgeht, beschäftigt sich nur ein kleiner Teil des Entwicklerteams aktuell mit den kommenden Projekten von CD Projekt Red.

Darum geht es in The Witcher 4

Der neue Teil der The Witcher-Reihe dreht sich dieses Mal nicht um den Hexer Geralt, sondern um seine Ziehtochter Ciri. Das Spiel wird wieder auf eine Open World setzen.

Die neue Sage wird wieder eine Trilogie. Einen offiziellen Namen hat The Witcher 4 bislang noch nicht. Ein Erscheinungsdatum gibt es noch nicht, doch wir vermuten, dass der Titel frühstens 2025 auf den Markt kommen wird.

