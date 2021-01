Cyberpunk 2077: So sah Johnny Silverhand vor Keanu Reeves aus

Eine populäre Figur aus Cyberpunk 2077 ist unumstritten Johnny Silverhand. Mit Keanu Reeves als Vorlage für Silverhand hat sich CD Project Red eine prominente Besetzung geholt, die vielen Fan den Atem raubte. Doch wie neue Konzeptskizzen zeigen, stand Reeves nicht immer Modell für Silverhand. So könnt ihr nun einen Blick auf den Charakter werfen, wie er ohne Keanu Reeves ausgesehen hätte.

Johnny Silverhand blieb knallharter Rocker

Auf ArtStation hat Lea Leonowicz, Senior Conecpt Artist und Coordinator bei CD Project Red, zahlreiche Konzeptskizzen zu Johnny Silverhand veröffentlicht, als Keanu Reeves noch nicht die Vorlage mimte. Hier ist die Figur in einem wohl sehr frühen Stadium zu sehen.

Was ist auf den Bildern zu sehen? Die Konzeptzeichnungen zeigen Silverhand immer noch als knallharten Rocker. Das Gesicht ist natürlich ein anderes, die Haare wirken etwas zerzaust. Der ikonische Look ist ansonsten geblieben: Johnny Silverhand war auch vor Keanu Reeves mit einem kybernetischen Arm, glänzender Hose und ikonischer Sonnenbrille ausgestattet.

Die Variationen von Silverhand

Auf anderen Zeichnungen ist Johnny Silverhand mit Bandana im Glamrock-Stil oder auch oberkörperfrei mit sämtlichen Tattoos zu sehen. Durch die vielen Narben wirkt Silverhand wie ein harter Hund, der mutmaßlich von Aktionen gegen den Arasaka-Konzern gezeichnet wurde.

Ein weiteres Bild zeigt Johnny Silverhand in Action. Mit zwei Pistolen bewaffnet scheint er sich in einem harten Kampf zu befinden. Doch auch hier wirkt Silverhand so cool wie eh und je.

Auch ihr könnt zu Silverhand werden

Hätte Keanu Reeves nicht zugesagt, als Vorlage zu dienen, dann hätten wir wohl mit diesem Johnny Silverhand vorliebnehmen müssen. Beide Versionen haben ihren eigenen Charme und spiegeln den Charakter von Silverhand ausgezeichnet wider.

Falls ihr übrigens selbst mit V den Style des Rockers nachahmen wollte, könnt ihr euch in Cyberpunk 2077 Johnnys Klamotten und Waffen eigenhändig besorgen.

Was sagt ihr zu dieser Version von Johnny Silverhand?