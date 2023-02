Cyberpunk 2077 trifft Sons of the Forest und lässt euch verdursten: So wird CDPRs Hit zum Survival-Spiel

Cyberpunk 2077 war trotz holprigen Starts ein voller Erfolg. Nichtsdestotrotz lässt das Rollenspiel in mancherlei Hinsicht immer noch zu wünschen übrig. Da kommen die Mods ins Spiel. Sie haben bereits ein Metro-System und vieles mehr nachgeliefert.

Jetzt könnt ihr eure V fast wie in Sons of the Forest und Co. auch so richtig mit Hunger, Durst und Schlafmangel quälen.

Cyberpunk 2077 als Survival-Spiel: V muss essen, trinken und schlafen

Es gibt in Night City jede Menge Essensstände, Drinks an der Bar und ihr könnt in eurer Wohnung auch ein Nickerchen machen. Nur bringt das nicht besonders viel. Zumindest in der Vanilla-Version des RPGs ohne Mods.

Eine neue PC-Mod verwandelt Cyberpunk 2077 aber in ein deutlich realistischeres Survival-Spiel. Sie heißt schlicht "Survival System" und fügt dem Titel drei verschiedene Status-Balken hinzu. Die drehen sich um die drei klassischen Grundbedürfnisse:

Energy : Ihr müsst auf euren Energiehaushalt achten und ab und zu auch mal Augenpflege betreiben. Matratzenhorchdienst ist angesagt!

: Ihr müsst auf euren Energiehaushalt achten und ab und zu auch mal Augenpflege betreiben. Matratzenhorchdienst ist angesagt! Saturation : Der Hunger macht auch der taffesten Cyberpunk 2077-V irgendwann zu schaffen. Ganz ohne Essen geht es dann nicht mehr.

: Der Hunger macht auch der taffesten Cyberpunk 2077-V irgendwann zu schaffen. Ganz ohne Essen geht es dann nicht mehr. Hydration: Genug trinken ist das A und O. Egal ob in dieser Cyberpunk 2077-Mod oder im echten Leben. Achtet auf euren Flüssigkeitshaushalt!

Hier auf NexusMods könnt ihr die Survival System-Mod für Cyberpunk 2077 herunterladen.

Mehr Immersion: Auch wenn viele Spieler*innen solche Systeme als anstrengend empfinden, fügen sie dem Spiel natürlich mehr Realismus hinzu. So kann besser der Eindruck entstehen, dass unsere Spielfigur V tatsächlich in dieser Spielwelt, in Night City lebt – mit allem Drum und Dran.

Aber es gibt einen Haken: Aktuell funktioniert die Survival System-Mod noch nicht in Kombination mit anderen Mods. Das ist natürlich besonders schade, wenn ihr sie für noch mehr Immersion mit anderen passenden Mods kombinieren wollt. Wie beispielsweise mit der, die neue Essens-Animationen hinzufügt.

Ihr wollt keine Mods, sondern den DLC? Hier ist der Trailer zu Phantom Liberty:

1:32 Cyberpunk 2077: Phantom Liberty zeigt sich erneut im Game Awards-Trailer

Es gibt noch sehr viel mehr coole Mods für Cyberpunk 2077:

Noch ein kleiner Haken: Ihr könnt Mods wie diese hier natürlich nur mit der PC-Version von Cyberpunk 2077 nutzen. Spielt ihr also nicht am Rechner oder auf dem Steam Deck, müsst ihr leider darauf verzichten.

Wie findet ihr solche Mods? Was habt ihr im normalen Cyberpunk 2077 am meisten vermisst?