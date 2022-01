Umfrage: Habt ihr überhaupt noch Zeit und Lust für Cyberpunk 2077?

Cyberpunk 2077 legte Ende 2020 einen äußerst holprigen Start hin - um das mal milde auszudrücken. Insbesondere die Versionen für Konsolen krankten an etlichen Mängeln und Fehlern und zwar derart, dass der Titel sogar zeitweise komplett aus dem PS Store verbannt wurde. Mittlerweile hat CD Projekt Red zwar einige Updates und Verbesserungen nachgeschossen, auf allen Konsolen - mit Ausnahme von potenten PC-Systemen - ist das Spiel aber immer noch in einem eher bedenklichen Zustand.

Auch aus diesem Grund warten einige von euch gespannt auf das Next-Gen-Upgrade für PS5 und Xbox Series X/S, das laut CD Projekt im Laufe des ersten Quartals 2022 erscheinen soll. Und auch vom ebenfalls für das Frühjahr angekündigten Update 1.5 erhoffen sich viele einen ordentlichen Push für das Spiel. Alle Infos zum großen Patch findet ihr in unserem Artikel:

20 3 Mehr zum Thema Cyberpunk 2077 Patch 1.5: Alle bekannten Infos zum nächsten großen Update

Jetzt stellt sich allerdings die Frage: Habt ihr überhaupt noch Zeit und Lust für Cyberpunk 2022? Schließlich erscheinen im ersten Quartal 2022 auch etliche weitere potenzielle Blockbuster - unter anderem Horizon Forbidden West und Elden Ring - die vermutlich einiges an Zeit fressen werden. Und möglicherweise haben einige von euch in der Zwischenzeit auch schlicht die Lust an Cyberpunk verloren oder sind die Warterei mittlerweile Leid.

Stimmt ab!

Wie geht es euch: Habt ihr noch Lust und Zeit für Cyberpunk 2077? Und gebt ihr dem Titel noch eine Chance? Macht mit bei unserer Umfrage!

Wie immer hören wir natürlich auch diesmal gern wieder von euch in den Kommentaren. Habt ihr eine Meinung, die wir nicht aufgeführt haben? Und was sind eure Gründe, um mit Update 1.5 bzw. der Next-Gen-Version (wieder) einzusteigen oder das Spiel eben doch links liegen zu lassen?



Wir freuen uns auf eure Abstimmungen und Kommentare!