Cyberpunk 2077: Erscheint bald Update 1.5? Stream für morgen angekündigt

CD Projekt arbeitet seit mehr als einem Jahr daran, Cyberpunk 2077 mit einem Patch nach dem anderen zu verbessern. Viele warten deshalb auf das nächste große Update, das dann die Versionsnummer 1.5 bekommt. Jetzt könnte es neue Infos geben, denn es wurde ein neuer Livestream angekündigt.

Nächster Patch zu Cyberpunk mit großem Livestream-Event?

Das Livestream-Event wurde von CD Projekt Red auf Twitter bekannt gegeben:

Wann findet der Stream statt? Wie das Studio bekannt gab, wird die Show am 15. Februar um 16 Uhr deutscher Zeit starten. Ihr habt also knapp 24 Stunden Zeit euch auf das Event vorzubereiten.

Wo wird der Stream zu sehen sein: Wie zuletzt wird CD Projekt Red auf Twitch live gehen. Es ist davon auszugehen, dass eine On-Demand-Version des Streams kurz darauf auf YouTube hochgeladen wird.

Doch was wird zu sehen sein? Hier schweben noch die größten Fragezeichen über dem Livestream. Denn CD Projekt hat sich inhaltlich nicht dazu geäußert, was sie zeigen wollen. Ein Ausblick auf die Zukunft von Cyberpunk 2077 ist aber sehr sicher, denn die Nachricht wurde über den offiziellen Twitter-Account des Spiels verbreitet.

Zuletzt wurde durch Steam erst bekannt, dass Update 1.5 in den Startlöchern steht, da eine neue Version des Spiels getestet wurde. Inhaltlich ist leider zum nächsten Patch noch nichts bekannt. Alle bisherigen Infos fassen wir hier zusammen:

So geht's weiter mit Cyberpunk 2077

Aber Patch 1.5 ist nicht das einzige, auf das die Fans bereits seit längerem warten. Denn seit Release im Dezember 2020 muss CD Projekt noch das Versprechen einlösen, eine Version für PlayStation 5 und Xbox Series X/S nachzuliefern. Nach mehreren Veränderungen der Roadmap wurde das Upgrade auf das erste Quartal 2022 verschoben.

Es könnte also sein, dass wir in den nächsten Wochen bis Ende März endlich in ein schöneres Night City mit Raytracing auf Konsolen reisen dürfen. Passend dazu könnte CD Projekt erste Spielszenen im Stream zeigen und den Fans das neue Upgrade schmackhaft machen. Für offizielle Ankündigungen und was mit Update 1.5 wirklich ins Spiel kommt, müssen wir uns aber noch einen Tag lang gedulden. Unsere persönlichen Wünsche für den Patch beinhalten unter anderem Friseure und endlich Wall-Running.

Was erwartet ihr euch vom nächsten Cyberpunk-Update und werdet ihr dem Spiel noch einmal eine Chance geben?