Cyberpunk 2077 Upgrade-Bug: PS5-Version für viele gesperrt und daran liegt es

Viele haben auf das große Update 1.5 für Cyberpunk 2077 gewartet. Auf der PS5 und Xbox Series X/S spielt sich der Titel endlich so, wie wir es schon bei Release erwartet hätten. Allerdings ist auch das Upgrade für die neuen Konsolen nicht ganz ohne Fehler. Auf der PlayStation kann es zu einem Bug kommen, der euch vorerst von der PS5-Version ausschließt. Wir verraten euch, was hinter dem Problem steckt.

Upgrade-Bug lässt viele PlayStation-Fans verzweifeln

Es häufen sich die Berichte von Betroffenen, die Cyberpunk 2077 auf der PS5 installieren wollen und statt dem Download die Nachricht erhalten, dass ein Upgrade für sie nicht möglich sei. Solltet auch ihr dieses Problem haben, könnt ihr CD Projekt über die offizielle Support-Seite erreichen. Hier erfahren wir auch, dass sich das Studio der Sachlage bewusst ist:

Wenn Besitzer des Disk-Version das Next-Gen-Update herunterladen wollen, muss der CUSA (PlayStation Code) der Region eures PlayStation-Kontos entsprechen. Diese Codes könnt ihr hier einsehen.

Aber was bedeutet das genau? Das Problem tritt wohl vor allem in Europa auf, und zwar dann, wenn der von euch angegebene Wohnort in eurem PSN-Profil nicht dem Regional-Code der Spiele-Disk entspricht. Natürlich könnt ihr euch ein neues Konto mit passender Adresse erstellen, aber das ist doch ein wenig exzessiv.

Weiterer Bug auf der PlayStation bekannt: Leider ist das noch nicht alles. Manche können zwar das Spiel installieren, erhalten beim Start jedoch eine Fehlermeldung in der von defekten Daten die Rede ist. Der Aufforderung nachzukommen, die Datei zu löschen und neu zu installieren, behebt den Bug leider nicht. Auch hierfür gibt es eine Support-Seite, auf der ihr mit dem Studio Kontakt aufnehmen müsst.

Leider ist auch der Upgrade-Vorgang an sich auf der PS5 nicht ganz unkompliziert, selbst wenn von technischer Seite her alles funktionieren sollte. Während auf der Xbox Series X/S alles ganz automatisch abläuft, müsst ihr auf der PS5 einen kleinen Umweg nehmen, um die neue Version zu installieren. Dasselbe gilt für eventuelle Spielstände, die ihr aus der PS4-Version übernehmen wollt. Diese müsst ihr über die Cloud in das Upgrade übertragen.