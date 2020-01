Cyberpunk 2077-Verschiebung: PS4 & Xbox One sind wohl die Übeltäter

Letzte Woche gab CD Projekt RED bekannt, dass deren nächstes großes Spiel Cyberpunk 2077 nicht mehr im April, sondern erst im September erscheinen wird. Als Gründe wurden unter anderem Qualitätssicherung und das obligatorische Feintuning angegeben.

Jetzt ist ein selbsternannter polnischer Insider noch ein bisschen mehr ins Detail gegangen. Borys Niespielak sprach in einem Podcast über die angeblichen genauen Gründe der Verschiebung und nennt dafür zwei "Schuldige": Die PS4 und die Xbox One.

Angeblich sei Cyberpunk 2077 noch nicht zufriedenstellend auf den aktuellen Konsolen gelaufen und die Performance habe nicht gestimmt, daher die Verschiebung um mehrere Monate. Ob es sich dabei nur um die "Standard"-Modelle der Systeme oder auch die PS4 Pro und die Xbox One X handeln würde, ließ Niespielak offen. (via pushsquare)

Wie wahrscheinlich ist das? Man muss eigentlich kein Prophet oder selbsternannter Insider sein, um zu mutmaßen, dass die Verschiebung unter anderem aus Performance-Gründen erfolgt ist. Immerhin zeigen die Gameplay-Videos von Cyberpunk 2077, dass es sich um ein extrem ambitioniertes Projekt mit einer riesigen, detaillierten Spielwelt handelt.

Wenn bis zu diesem Zeitpunkt das Spiel absolut zufriedenstellend auf den Konsolen gelaufen wäre, wäre eine Verschiebung wohl nicht nötig gewesen. Dass es absolut normal ist, dass Spiele bis zum Gold-Status nicht perfekt laufen, äußerte unter anderem auch Cory Barlog, der Creative Director des PS4-Krachers God of War, auf Twitter.

EVERY game runs badly until you optimize for the hardware in the final push before gold.?? https://t.co/5uTQ14EfE5