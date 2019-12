Diese Cyberpunk 2077-Xbox könnt ihr aktuell für 13.450 Euro ersteigern

Das ist wirklich eine tolle Meldung am heutigen 2. Advent. Cyberpunk 2077-Entwickler CD Projekt Red und Microsoft haben sich zusammengeschlossen, um nicht nur einer Person eine coole Xbox One X unter den Weihnachtsbaum zu stellen, sondern auch um Menschen in Not zu helfen.

Für den guten Zweck: Die Konsole im Cyberpunk 2077-Design ist einzigartig und wird aktuell auf Ebay versteigert. Der Erlös aus der Auktion kommt mehreren Hilfsorganisationen zu Gute.

Die Auktion wurde im Verlauf des Charity-Projekts "Friendly Fire 5" gestartet, einem Livestream, in dem unter anderem die YouTuber Gronkh und das Team von Pietsmiet Spenden für den guten Zweck sammeln.

Aktuell liegt der Preis für die Xbox One X bei einer Restzeit von über 6 Tagen bereits bei unglaublichen 13.450 Euro. Über 100 Gebote wurden bislang abgegeben. Der Höchstbietende soll die Konsole noch vor Weihnachten erhalten. (Quelle: Ebay)

Hier die Ankündigung der Auktion auf dem offiziellen Twitter-Account von Cyberpunk 2077:

We have partnered with @XboxDACH to create this one of a kind 'Voodoo Boys' #XboxOneX. It’s the only one ever made and will be auctioned off here: https://t.co/IDZz2NCj8A



All proceeds will go to the #FriendlyFire5 charity. RTs appreciated, it’s for a good cause.

?: @Eosandy pic.twitter.com/d4H2UnkBZb