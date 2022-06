Cyberpunk Edgerunners kommt im September und sieht brutal gut aus

Netflix enthüllt endlich mehr zur Cyberpunk 2077-Animeserie Edgerunners. Die hat nun zum Beispiel auch einen Release-Zeitraum. Zwei neue Teaser-Videos gewähren außerdem erste Einblicke in die Action und zeigen, was uns in den zehn Episoden erwartet. Das sieht ziemlich brutal aus, wirkt aber auch vielversprechend. Offenbar orientieren sich die Macher*innen stark an der Ästhetik des CD Projekt RED-Videospiels.

Cyberpunk Edgerunners: Seht euch den Clip zur Maelstrom-Gang an

Cyberpunk Edgerunners entführt uns einmal mehr in die Welt von Mike Pondsmith, auf der auch das Cyberpunk 2077-Spiel basiert. Das heißt, dass wir es wieder mit einer dystopischen Zukunftsvision voller alles beherrschender Konzerne, Paramilitärs, Gangs und Gewalt zu tun bekommen. Die Animeserie ist auf zehn Episoden ausgelegt und erzählt eine eigenständige, vom Spiel unabhängige Geschichte.

Neben einem neuen Teaser-Trailer gibt auch dieser Video-Clip rund um die Maelstrom-Gang einen guten Ersteindruck von Stil und inhaltlicher Ausrichtung. Offenbar geht es in Cyberpunk Edgerunners ähnlich rabiat zu, wie das im Spiel der Fall ist. Aber am besten seht ihr euch das Ganze erst einmal selbst an:

Das ist zu sehen: Die Szene dürfte euch durchaus bekannt vorkommen. Und zwar nicht nur aus dem Spiel, sondern auch aus den ersten Gameplay-Präsentationen, die es schon vor Release von Cyberpunk 2077 zu sehen gab. Allerdings geht es bei dieser Übergabe hier nicht um einen Roboter, sondern offenbar um eine junge Person. Aber das Ganze läuft natürlich schief – zumindest aus der Sicht der Maelstrom-Gang – und endet in einem chaotischen Blutbad.

Wenn ihr mehr über die Anime-Serie zur bekannten Cyberpunk-Welt erfahren wollt, könnt ihr euch hier auch noch einen über zehn Minuten langen Blick hinter die Kulissen anschauen.

Mehr zum Cyberpunk 2077-Spiel findet ihr hier:

Cyberpunk: Edgerunners hat endlich einen groben Release-Zeitraum

Leider keinen festen Termin: Einen exakten Starttermin verrät Netflix leider noch nicht. Das heißt, dass wir zwar noch kein genaues Datum im Kalender markieren können, aber immerhin schon mal einen Monat. Cyberpunk Edgerunners soll nämlich im September 2022 an den Start gehen. Das heißt, ihr müsst euch nicht einmal mehr drei Monate gedulden und könnt in der Zwischenzeit die neue Resident Evil-Serie schauen, die ebenfalls auf Netflix läuft.

Wie findet ihr das erste Bewegtbild-Material zu Cyberpunk Edgerunners?