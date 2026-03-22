Spieler kaufte Cyberpunk 2077 direkt zum Release, packt es aber erst nach 5 Jahren aus - weil sich etwas entscheidendes bei ihm geändert hat

Der Release von Cyberpunk 2077 ist mittlerweile schon über 5 Jahre her. Und obwohl er es direkt zum Launch des Spiels kaufte, fängt dieser Spieler erst jetzt damit an.

Tobias Veltin
22.03.2026 | 18:35 Uhr

Cyberpunk 2077 hat schon mehr als fünf Jahre auf dem Buckel – und wurde in dieser Zeit laufend verbessert. Cyberpunk 2077 hat schon mehr als fünf Jahre auf dem Buckel – und wurde in dieser Zeit laufend verbessert.

Der Release von Cyberpunk 2077 hat sich Anfang Dezember schon zum fünften Mal gejährt. Seitdem ist viel passiert und nach massiven Problemen zum Start hat sich das RPG von CD Projekt zu einem der besten Spiele dieser Generation gemausert – spätestens mit dem hervorragenden Update 2.0.

Trotz allem kommt Reddit-User Front-Advantage-7035 erst jetzt in den Genuss des Spiels. Denn obwohl er sich Cyberpunk 2077 direkt zum Launch für die PlayStation 4 gekauft hatte, entschied er sich erst jetzt, das noch eingeschweißte Spiel auszupacken und loszulegen.

Video starten 18:54 Mit Update 2.0 wird Cyberpunk 2077 dem Hype endlich gerecht

Warum wartet ein Spieler 5 Jahre auf Cyberpunk 2077?

Den Grund dafür verrät er in seinem Beitrag auf Reddit. Es hat entscheidend mit einem Hardware-Upgrade des Users zu tun.

"Alles, was ich damals hörte, war, dass das Spiel auf der PS4 überhaupt nicht laufen würde. Also habe ich gewartet, bis ich letztes Jahr meine PS5 bekommen habe, und habe erst ein paar andere Spiele durchgespielt, an denen ich gerade dran war."

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Last Gen-Version von Cyberpunk 2077 war beim Launch eine Katastrophe

Ihr erinnert euch vielleicht: Die Last Gen-Version von Cyberpunk 2077 lief zum Release miserabel bis gar nicht, was unter anderem dazu führte, dass das Spiel sogar aus dem PlayStation Store geschmissen wurde. Und genau das bekam damals vermutlich auch Front-Advantage-7035 mit.

Allerdings verbesserte sich der Zustand der PS4- und Xbox One-Versionen, sodass der Titel immerhin einigermaßen stabil lief. Es gab aber immer noch Performance-Einbrüche und andere Probleme. Dementsprechend stellte CD Projekt Red die technische Unterstützung der Last Gen-Versionen nach Update 1.6 ein.

Wer in der Zwischenzeit eine PS5 gekauft hatte – und dazu gehört eben auch der Threaderöffner – durfte sich freuen. Denn selbst, wenn man nur eine PS4-Version hatte, konnte man auf Sonys aktueller Konsole ein kostenloses Upgrade auf die PS5-Version herunterladen – und Cyberpunk 2077 in einer technisch deutlich saubereren Version spielen.

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Und nicht nur das. Ausschließlich die Current Gen-Versionen von Cyberpunk 2077 bekamen alle Updates ab 1.6, darunter auch die famose 2.0-Version. Und auch der hervorragende Phantom Liberty-DLC blieb allen Current Gen-Versionen verwehrt.

Der Reddit-User kann sich dank des kostenlosen PS5-Upgrades für seine Version also in die aktuell bestmögliche (Konsolen-) Version von Cyberpunk 2077 stürzen.

Noch eine Stufe besser sieht der Titel zukünftig auf der PS5 Pro aus. CD Projekt hat kürzlich ein kostenloses Update angekündigt, mit dem sich das RPG die PSSR 2-Technologie von Sonys stärkster Konsole zunutze macht. Der Release soll irgendwann im Laufe der nächsten Woche sein.

Habt ihr auch schon mal ein Spiel erst viele Jahre nach dem Kauf ausgepackt und gestartet? Falls ja, was waren die Gründe?

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Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077

Genre: Rollenspiel

Release: 10.12.2020 (PC, PS4, Xbox One, Stadia), 1. Quartal 2022 (PS5, Xbox Series X/S), 05.06.2025 (Switch 2)

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