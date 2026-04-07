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Cyberpunk 2077 bekommt endlich sein PS5 Pro-Update und zwar schon morgen - Uhrzeit und Inhalte im Live-Ticker

Ein neues Update für Cyberpunk 2077 wurde frisch angekündigt und soll das Spiel auf der Luxus-PS5 noch hübscher machen.

Eleen Reinke
07.04.2026 | 18:29 Uhr

Endlich erhält Cyberpunk 2077 auch eine eigene PS5 Pro-Version. Endlich erhält Cyberpunk 2077 auch eine eigene PS5 Pro-Version.

Schon vor ein paar Wochen hatte CD Projekt angekündigt, dass Cyberpunk 2077 bald noch ein Update spendiert bekommt – nämlich endlich eine eigene PS5 Pro-Version, die dann auch direkt vom nagelneuen PSSR 2-Upgrade profitiert. Jetzt hat Sony überraschend den Termin bestätigt – und wir müssen uns gar nicht mehr lange gedulden.

  • Release des PS5 Pro-Updates für Cyberpunk 2077: Mittwoch, der 8. April 2026

Dienstag, 07.04.2026

12:34 Uhr

Offen bleibt noch, um welche Uhrzeit genau das PS5 Pro-Update auf den Konsolen aufschlägt, weshalb wir einen Blick darauf haben und euch hier im Live-Ticker darüber informieren. Auch alle weiteren Infos zu den Neuerungen bekommt ihr hier.

Video starten 1:22 Cyberpunk 2077 erhält TCG und zeigt erste Karten sowie das Stimmungsbild des neuen Sammelkartenspiels

Das ist zum PS5 Pro-Upgrade für Cyberpunk 2077 bekannt

Es scheint schwer vorstellbar, dass es für Cyberpunk 2077, einem der Grafikbrecher schlechthin auf der PlayStation 5, bislang noch keine native Pro-Version gab. CD Projekt hat sich aber den besten Zeitpunkt ausgesucht, um das zu revidieren. Das Open-World-Spiel wird nämlich einer der ersten Titel, die vom frisch verbesserten PSSR 2 profitieren.

Zuvor hatte der PlayStation Spectral Super Resolution-Upscaler der PS5 Pro durchaus einiges an Kritik einstecken müssen, da sein Skalierungsverfahren unter anderem zu starken Bildartefakten führen konnte. Seit ein paar Wochen gibt es eine verbesserte Version, für die auch Cyberpunk direkt optimiert wird.

Das ist natürlich nicht die einzige Änderung, die im Update für die Luxus-Konsole steckt. Laut PlayStation Blog sind bereits die folgenden weiteren Verbesserungen bekannt:

  • verbessertes Ray-Tracing (inklusive BVH8 - 8-way Bounding Volume Hierarchy)
  • 3 Grafikmodi:
    • Ray Tracing Pro (30 fps, bzw. 40 fps mit VRR)
    • Performance (bis 90 fps mit VRR)
    • Ray Tracing Mode (60 fps)
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Wie üblich müsst ihr für das PS5 Pro-Upgrade nicht extra noch etwas draufzahlen. Sofern ihr Cyberpunk 2077 bereits besitzt, bekommt ihr das Update einfach so kostenlos.

Habt ihr auf die PS5 Pro-Version von Cyberpunk noch gewartet und entsprechen die Features euren Vorstellungen?

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Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077

Genre: Rollenspiel

Release: 10.12.2020 (PC, PS4, Xbox One, Stadia), 1. Quartal 2022 (PS5, Xbox Series X/S), 05.06.2025 (Switch 2)

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