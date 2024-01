Gigantische Cyrodiil-Mod für Skyrim hat 116 Zusatz-Quests und übertrifft TES 5 schon jetzt in einem Punkt

Beyond Skyrim: Cyrodiil entführt euch in die Region, die viele Elder Scrolls-Fans noch aus Oblivion kennen.

The Elder Scrolls 5: Skyrim hat auch über eine Dekade nach seiner ersten Veröffentlichung nur wenig an Faszination eingebüßt. Das verdankt es unter anderem auch den Bestrebungen unzähliger Modder, die dem Spiel stetig neues Leben einhauchen. Wie zum Beispiel mit Beyond Skyrim: Cyrodiil.

Die Mod befindet sich schon seit Jahren in Arbeit und schickt sich an, das eigentliche Hauptspiel langsam aber sicher deutlich zu übertreffen. Cyrodiil bietet nicht nur eine größere Welt, sondern wohl auch mehr gesprochene Dialog-Zeilen.

Beyond Skrim: Cyrodiil-Mod befindet sich seit über 10 Jahren in der Entwicklung und erreicht neuen Meilenstein

Das ist Beyond Skyrim: Ein Zusammenschluss aus unterschiedlichen Moddern, die ihre sieben einzelnen Mod-Projekte zu einem großen Ganzen vereinen wollen. Der Plan lautet, die Spielwelt von Skyrim um sieben zusätzliche Gebiete zu erweitern, zum Beispiel Cyrodiil, das ihr wahrscheinlich aus The Elder Scrolls 4: Oblivion kennt. Zwei der sieben Gebiete waren noch nie in einem Elder Scrolls-Spiel zu sehen.

Die Cyrodiil-Mod stellt dabei den Teil von Beyond Skyrim dar, der bereits am längsten in der Entwicklung und dementsprechend auch am weitesten fortgeschritten ist. Insgesamt soll das Gebiet schon jetzt größer als die Open World von Skyrim ausfallen und momentan über 112 voll implementierte Quests umfassen.

Der dickste Brocken und eine echte Ansage ist allerdings die Textmenge: Laut des neuesten Entwickler-Tagebuchs der Cyrodiil-Modder gibt es bereits zum aktuellen Zeitpunkt mehr gesprochene Textzeilen in der Mod, als es im Hauptspiel der Fall war. Was eine ganz schöne Menge sein muss, immerhin stecken in Skyrim laut Bethesda über 60.000 Dialogzeilen.

Es gibt aber (noch) einen Haken: Aktuell handelt es sich bei den vielen Voice Lines in der Cyrodiil-Mod nur um Platzhalter. Die werden aktuell noch von einer KI-Stimme eingesprochen, sollen in Zukunft aber allesamt komplett von echten Sprecher*innen aufgezeichnet werden. Ein echtes Mammut-Unterfangen bei so viel Text.

Hier könnt ihr euch das umfangreiche Entwicklertagebuch anschauen:

Wann kann ich das spielen? Wann Beyond Skyrim in Gänze erscheint, steht noch nicht fest. Auch für den Cyrodiil-Teil gibt es bisher noch keinerlei Angaben auf der offiziellen Seite dazu, wann ein Release geplant sein könnte. Was vor allem daran liegt, dass sämtliche Modder in ihrer Freizeit daran arbeiten und sich schlecht planen lässt, was wie schnell geht.

Es gibt aber jetzt schon einen spielbaren Teaser: Einen Teil des Cyrodiil-Gebiets könnt ihr aber bereits auf NexusMods herunterladen. Ihr benötigt dafür lediglich die PC-Version von Skyrim in der Jubiläums- oder Special Edition. Dann besteht die Möglichkeit, sich schon einmal in Bruma umzusehen. Was es dort zu entdecken gibt, erfahrt ihr hier:

4:46 Beyond Skyrim: Bruma - Video-Check: Diese Mod ist nur der Anfang! - Video-Check: Diese Mod ist nur der Anfang!

Starfield-Modder wollen nicht mehr: Im Gegensatz zu Skyrim hakt es bei Starfield aktuell noch ein bisschen mit dem Support der Modding-Community. Es gibt zwar durchaus viele Modder, die Bethesdas großes SciFi-RPG um sinnvolle Inhalte erweitern.

Aber mindestens ein Modder hat sich schon wieder von Starfield abgewandt, obwohl er vorher fleißig Skyrim-Mods wie eine Möglichkeit, im Multiplayer zu spielen erstellt hat – Starfield sei ihm einfach zu langweilig.

Wie findet ihr solche Mods, die unglaublich umfangreich sind und das Hauptspiel sogar noch übertreffen? Habt ihr Lust auf Beyond Skyrim: Cyrodiil?