DanDaDan: Der Season 2-Trailer zeigt schon den bisher größten Plottwist des Animes

Der abgedrehte Jiji steht im Mittelpunkt der zweiten Staffel. (Bild: © Yukinobu Tastu / Shueisha, Science Saru)

Am 21. Dezember 2024 fand das alljährliche große Jump Festa statt, bei dem es viele Ankündigungen zu den bedeutenden Animes und Mangas gab. Von Dragon Ball Supers Rückkehr bis zum genauen Releasedatum zur Fortsetzung des One Piece-Animes und eines erweiterten Manga-Epilogs von Jujutsu Kaisen war alles dabei.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten wird der Trailer zur zweiten Staffel von DanDaDan besprochen und es werden zusätzliche grobe Story-Inhalte aus dem Manga zur Einordnung behandelt. Im Trailer und in den folgenden Abschnitten befinden sich daher Spoiler zur zweiten Staffel. Solltet ihr also im Anime noch nicht auf dem Laufenden sein, wird euch der Plot von Season 2 vorweggenommen.

Unter anderem wurde auch die Produktion zu DanDaDans zweiter Staffel angekündigt und ein dazugehöriger Teaser-Trailer veröffentlicht. Fast keiner hat jedoch damit gerechnet, dass das Animationsstudio Science Saru gleich einen der größten Plottwists der zweiten Staffel in den Trailer einbauen würde: Jijis Verwandlung zum Bösen Auge!

Die Arcs um das verfluchte Haus und das Böse Auge stehen als Nächstes an

Mit der Ausstrahlung der 12. Folge von DanDaDan am 19. Dezember 2024 endete die erste Staffel. Noch am selben Tag wurde bekannt gegeben, dass bereits an einer zweiten Staffel gearbeitet wird und die Abenteuer von Okarun, Momo und Aira im Juli 2025 weitergehen werden.

Auch wenn noch kein genauer Termin für die Veröffentlichung der ersten Episode der zweiten Staffel bestätigt wurde, können sich Fans bereits auf zwei bestätigte Arcs freuen: Cursed House und Evil Eye. Schließlich wurde auf dem diesjährigen Jump Festa am 21. Dezember 2024 bereits ein 80-sekündiger Trailer zu Season 2 von DanDaDan gezeigt.

Hier könnt ihr den Trailer anschauen und sehen, was euch in der zweiten Staffel erwartet:

1:21 DanDaDan Season 2-Trailer zeigt den bisher größten Plottwist im Anime in der nächsten Staffel

Der Plottwist in der zweiten Staffel: Jijis Verwandlung zum Bösen Auge

Der Trailer zur zweiten Staffel teast nicht nur an, was Fans in der nächsten Season erwarten können, sondern zeigt sogleich auch einen der größten Wendungen in der zukünftigen Handlung.

Bisher kennen Anime-Fans den neu vorgestellten Jiji nur als Momos Kindheitsfreund, ihre erste Liebe und gewöhnlichen Oberschüler, ohne irgendwelche besonderen übernatürlichen Fähigkeiten.

Auch Jiji bekommt besondere übernatürliche Kräfte in der zweiten Staffel. (Bild: © Yukinobu Tastu / Shueisha, Science Saru)

Im neuen Trailer jedoch wird der unscheinbare Junge in einer ganz anderen und ominösen Form mit einem dritten Auge gezeigt. Und dabei schwört er auch noch, alle Menschen umzubringen. Genau diese Verwandlung ist eine der größten Wendungen in der bisherigen Geschichte der DanDaDan-Serie.

Jiji ist schließlich eine der Hauptfiguren der Serie und steht im Mittelpunkt der beiden zukünftigen Handlungsbögen um das verfluchte Haus und das Böse Auge. Der Schüler sieht sich plötzlich mit dem Bösen Auge konfrontiert - dem Geist, der Jijis Haus heimsucht - und wird von ihm besessen.

Der Trailer zeigt außerdem auch schon, dass Jiji aufgrund der Besessenheit zum Bösewicht wird und Okarun und die anderen ihn von der Kontrolle des Geistes befreien müssen.

Hier könnt ihr die erste Staffel von DanDaDan noch einmal nachholen

DanDaDans erste Season mitsamt allen 12 Folgen ist auf Netflix, Crunchyroll und ADN verfügbar. Alle Episoden der Anime-Serie sind komplett auf Deutsch vertont, aber unterscheiden sich in Sachen Sprecher*innen.

Während der deutsche Dub auf ADN und Crunchyroll gleich ist, sind bei der deutschen Version des Animes auf Netflix komplett andere Synchronsprecher*innen an Bord. Ihr könnt euch also zwischen zwei unterschiedlichen deutschen Synchros des DanDaDan-Animes entscheiden und somit die komplette erste Staffel nachholen.

Wie gefiel euch die erste Staffel von DanDaDan und welcher Charakter ist bisher euer Favorit?