Dark Souls 4 in Unreal Engine 5: Fantastischer Fan-Trailer lässt unsere Träume Wirklichkeit werden

Elden Ring ist ein voller Erfolg und das bis heute mit Abstand am besten Verkaufte Spiel von FromSoftware. Es ist also gut möglich, dass das Studio nie wieder zur Dark Souls-Serie zurückkehren wird. Vielen wird das angesichts der genialen Open-World-Alternative egal sein, doch die klassische Formel hat noch immer ihre Fans, die wohl lieber ein Dark Souls 4 anstatt eines Elden Ring 2 sehen wollen. Und wenn FromSoft dem nicht nachkommt, muss die Community eben selbst nachhelfen.

So könnte ein Dark Souls 4 in der Unreal Engine 5 aussehen

Der Youtube-Kanal TeaserPlay hat es sich zur Aufgabe gemacht, Dark Souls 4 Wirklichkeit werden zu lassen – zumindest in Form eines Trailers. Wie schon bei anderen Unreal Engine 5-Teasern können auch hier die Beleuchtung und die dynamische Umgebung punkten. Vor allem wenn die Kamera in das Geschehen zoomt, kommen bisher in Videospielen kaum gekannte Details zum Vorschein.

Und hier der Fan-Trailer von TeaserPlay:

Grafik-Power ist nicht alles: Wie bei den meisten Fan-Präsentationen gibt es aber auch Schwächen. Vor allem die Animationen von Charakteren können meist mit echten Spielen nicht mithalten.

Ein weiteres Problem ist der Art-Style, der kaum an ein Dark Souls erinnert. Die meisten Umgebungen wirken zu hell und freundlich, wenn wir sie mit der DS-Trilogie vergleichen. Lediglich das innere der Burg und der Keller lassen ein wenig von der düsteren Dark Souls-Atmosphäre aufkommen.

Bleibt Dark Souls 4 für immer ein Wunschtraum?

Der Erfolg von Elden Ring bei Kritikern, Fans und an der Kasse machen eine direkte Fortsetzung mehr als wahrscheinlich. Aber heißt das, Dark Souls 4 ist komplett ausgeschlossen? Nicht unbedingt. FromSoftware könnte durchaus in der Lage sein, an mehreren Projekten zeitgleich zu arbeiten, und die Marke Dark Souls, die das Studio weltweit bekannt gemacht hat, ist immer noch sehr wertvoll.

Bis es soweit ist, müssen wir uns aber mit den alten Teilen der Serie begnügen. Immerhin können wir Dark Souls 3 jetzt auf der PS5 und Xbox Series X/S in flüssigen 60 FPS genießen.

