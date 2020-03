Pokémon: Sichlor sah früher aus wie ein knubbeliger Dino!

Was glaubt ihr: Wie viele Pokémon haben wohl, genau wie wir, Kinderfotos von sich, die sie anderen niemals zeigen würden? Wenn Pokéeltern die ersten Bilder ihrer Sprösslinge aufbewahren, wäre Sichlor wahrscheinlich der erste, der seiner Mutter das Album aus der Hand reißt, bevor sie es Bekannten präsentieren kann. Denn das gefährlich aussehende Käferpokémon war früher mal ein niedlicher, knubbeliger Dino.

Ausgegraben hat diesen wirklich niedlichen Fakt der Twitter-Account Dr. Lava's Lost Pokémon, der sich alte, oftmals verworfene Pokémondesigns unterschiedlichster Generationen vornimmt. Unter anderem stieß er dabei auf eine Beta-Version von Sichlor, die mit dem wendigen Käferkämpfer von heute beinahe nur die Farbe gemeinsam hat.

Beta Scyther:



In Dec 2018, Pokemon Company CEO Tsunekazu Ishihara showcased some Gen 1 beta sprites on Japanese TV, including Scyther's -- revealing his chonky original design for the very first time.



1. Beta sprite recreation by @RacieBeep

2. Gen 1 beta sprite

3. Final design pic.twitter.com/YdoYNpw2Tk