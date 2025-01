Forza Horizon 5 für PS5 bestätigt: Open World-Rennspiel nach 13 Jahren kein Xbox-Exclusive mehr

Ab diesem Frühling düst ihr auf der PS5 in Forza Horizon 5 durch Mexiko.

Schon lange gab es Gerüchte dazu, jetzt ist es offiziell: Forza Horizon 5 wird für die PS5 veröffentlicht. Damit erscheint die Open World-Rennspiel-Reihe erstmals auf einer PlayStation-Konsole, nach 13 Jahren ist sie also nicht mehr Xbox-exklusiv.

Release bereits in den nächsten Monaten

Schon im Frühling 2025 könnt ihr euch hinter die Lenkräder von zahlreichen Rennwagen klemmen und über die Landschaft Mexikos rasen, wie Microsoft und Playground Games in einem offiziellen Statement bekanntgeben.

Die Portierung von Forza Horizon 5 übernimmt Panic Button, ihr kennt das Studio vielleicht schon von den exzellenten Switch-Umsetzungen von DOOM Eternal und Wolfenstein 2: The New Colossus.

Forza Horizon 5 ist ein absolutes Grafik-Brett, vor allem in der Cockpit-Perspektive.

Um die technische Umsetzung müssen wir uns also keine Sorgen machen, ob es aber auch noch ein PS5 Pro-Upgrade geben wird, ist nicht bekannt. Da Forza Horizon 5 auch auf dem PC erschienen ist und somit die Grundlage für ein Grafik-Upgrade bereits existiert, ist es nicht unwahrscheinlich, dass die PS5 Pro eine noch hübschere Optik als auf den Xbox-Konsolen liefert.

Die Grafik war auch einer der Gründe, weshalb wir dem urprünglich 2021 erschienenen Open World-Rennspiel im Test eine hohe Wertung von 89 Punkten gegeben und die Technik gelobt haben:

Auf der PS5 sollen auch direkt alle veröffentlichen Auto-DLCs sowie die Hot Wheels- und Rally Adventure-Erweiterungen landen. Zusammen mit der PlayStation-Veröffentlichung soll für alle Plattformen außerdem ein kostenloses Content-Update erscheinen, das auf den Namen "Horizon Realms" hört.

Bei Horizon Realms handelt es sich um eine kuratierte Sammlung an Community-Inhalten, die bei den PC- und Xbox-Spieler*innen in den vergangen Jahren besonders beliebt waren. Vermutlich gibt es also eine handverlesene Auswahl an Herausforderungen, selbstgebaute Strecken und Aufgaben.

Crossplay mit allen Plattformen: Wie auch schon beim Sea of Thieves-Port für die PS5 wird es Crossplay mit den Xbox-Konsolen und PC-Spieler*innen geben, ihr könnt also gemeinsam mit euren Freunden auf den anderen Systemen an Rennen und Mini-Spielen teilnehmen. Wir gehen zudem davon aus, dass es auch wieder Cross-Progression geben wird, indem ihr euer Microsoft-Konto mit der PS5-Version des Rennspiels verknüpft.

Um was geht es eigentlich bei Forza Horizon 5?

Die Horizon-Reihe ist der Arcade-Ableger von Forza Motorsport, pfeift also weitgehend auf jeglichen Realismus. Ihr brettert mit hunderten verschiedener Autos über die verstaubten Pisten Mexikos, nehmt an Rennveranstaltungen teil oder knackt knifflige Aufgaben.

14:26 Forza Horizon 5 zeigt im Test endlich die beste Neuerung

Autoplay

So müsst ihr etwa in Drift-Wettbewerben eine bestimmte Punktzahl erreichen, beim Sprung über eine Rampe eine hohe Distanz erreichen oder möglichst schnell Offroad-Markierungen abfahren. Die komplette Spielwelt ist dabei offen, ihr verlasst also regelmäßig die asphaltierten Straßen.

Nicht die erste PS5-Portierung eines Xbox-Spiels und ganz bestimmt nicht die letzte

Es gab zwar schon einige Xbox-Exklusivtitel, die ihren Weg auf die PlayStation gefunden haben, die Portierung von Forza Horizon 5 hat jedoch noch einmal eine ganz besondere Symbolkraft.

Forza ist neben Halo, Fable und Gears of War eine der geschichtsträchtigsten Xbox-Marken, genau wie es ein Gran Turismo für PlayStation-Konsolen war und noch immer ist.

Dass Forza nun auch über Bildschirme von PlayStation-Fans flimmern wird, macht deutlich, dass es wirklich keine "rote Linie" mehr für PS5-Portierungen gibt.

Weitere Titel dürften bereits in der Pipeline befinden und es wird spannend zu sehen sein, ob Microsoft mit der gewählten Strategie Erfolg haben wird. Die Konsolenverkäufe sind bei Xbox in den vergangenen Monaten stark rückläufig, die Ausweitung der Microsoft-Titel auf die PlayStation könnten also zügig voranschreiten.

Was sagt ihr zur Portierung von Forza Horizon 5? Freut ihr euch schon auf die Umsetzung? Oder habt ihr kein großes Interesse an dem Rennspiel?