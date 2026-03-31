Das neue Harry Potter-Trio hat so gut wie ausgesorgt - so viel verdienen die neuen Schauspieler von Harry, Hermine und Ron allein mit Staffel 1

Das neue Harry Potter-Trio. (Bild: HBO / Warner Bros.)

Dass angesehene Schauspieler*innen horrende Summen verdienen, ist nichts Neues. Wer frisch im Film- und Seriengeschäft ist, muss sich aber in der Regel entsprechende Gehälter erst erarbeiten. Im Falle der HBO-Serie zur Buchreihe Harry Potter hat das neue Trio aber scheinbar bereits mit Staffel 1 mehr verdient, als es üblich ist.

Dieses Einstiegsgehalt für Kinderdarsteller kann sich sehen lassen

HBO investiert ordentlich in die kommende Harry Potter-Serie. Das lässt sich unter anderem an den Gehältern der neuen Hauptdarsteller*innen erkennen. Dominic McLaughlin (Harry), Arabella Stanton (Hermine) und Alastair Stout (Ron) verdienen nämlich bereits mit der allerersten Staffel – also ohne zu wissen, wie erfolgreich die Serie am Ende wird – schon ordentliche Summen.

2:04 Der erste Trailer zur neuen Harry Potter-Serie ist da – und der verrät direkt den Release-Termin von Staffel 1

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Ein Branchen-Insider will The Sun genauere Zahlen genannt haben. Demnach erhalten alle drei jeweils 500.000 britische Pfund für die Staffel. Für jede der insgesamt acht Folgen bekommen sie damit auf etwas mehr als 60.000 britische Pfund. In Euro umgerechnet sind da ca. 575.000 Euro für die Staffel und 70.000 Euro pro Folge.

Zum Vergleich: Das Einstiegsgehalt der Hauptdarsteller*innen der One Piece Live-Action-Serie (Netflix) betrug laut animatedtimes für Staffel 1 zwischen 150.000 und 320.000 US-Dollar (130.000 bis 280.000 Euro). Die Kinderdarsteller*innen von Stranger Things sollen laut Deadline dagegen rund 30.000 US-Dollar pro Folge für Staffel 1 und 2 erhalten haben.

Dass die Gagen mit dem steigenden Erfolg in den Folgestaffeln anstiegen, versteht sich von selbst. Entsprechend werden auch Dominic McLaughlin (12 Jahre), Arabella Stanton (11 Jahre) und Alastair Stout (12 Jahre) von Staffel zu Staffel sicherlich noch mehr verdienen. Die Aussagen der The Sun-Quelle trifft es damit sehr gut:

„Das ist eine riesige Gage für drei Kinder, die noch nicht einmal im Teenageralter sind – und das ist erst der Anfang.“

„Wenn sie so weitermachen, werden sie voraussichtlich noch vor ihrem 18. Lebensjahr Multimillionäre sein.“

Mit Daniel Radcliffe können die drei aber nicht mithalten (via Screenrant): Der Harry Potter-Darsteller aus der Filmreihe hat bereits mit dem ersten Film "Harry Potter und der Stein der Weisen" 1 Million US-Dollar verdient. Auch das war für sein Alter und die Situation schon eine enorm hohe Gage.

Seine beiden Schauspielkolleg*innen Rupert Grint (Ron) und Emma Watson (Hermine) verdienten beim ersten Film dagegen weniger. Im Vergleich dazu hat HBO sich also dazu entschieden, alle drei gleichermaßen zu entlohnen – geringer, aber immer noch immens hoch, um schon jetzt mehr oder weniger ausgesorgt zu haben.