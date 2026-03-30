Harry Potter-Star Daniel Radcliffe hat gute Gründe, warum er sich auf die neue HBO-Serie freut

Daniel Radcliffe (rechts) haftet seit Jahren sein Harry Potter-Image an. (Bild: Warner Bros.)

Die erste Harry Potter-Staffel von HBO hat frisch seinen allerersten Trailer präsentiert (den ihr unten sehen könnt). Das sorgt natürlich für viel Gesprächsstoff. Aber auch schon davor war die Serien-Adaption der berühmten Buchreihe von J.K. Rowling immer wieder Gesprächsthema, wenn der Harry Potter-Filmdarsteller Daniel Radcliffe in irgendeinem Interview saß oder in einer Show zu Gast war. So auch kürzlich in "The Late Show with Stephen Colbert".

Daniel Radcliffe vergleicht Harry Potter mit Spider-Man und Sherlock Holmes

Die kommende HBO-Serie sorgt bei Fans für gemischte Gefühle. Für die einen gibt es endlich mehr vom Zauberuniversum, für die anderen gibt es mit den Filmen und Büchern nur das eine wahre Harry Potter. Daniel Radcliffe zählt offensichtlich zu den Personen, die sich für die Serie aussprechen. Das hat natürlich auch persönliche Gründe. Als Schauspieler, der viele Jahre lang Harry Potter verkörpert hat, haftet ihm diese Rolle schließlich an.

2:04 Der erste Trailer zur neuen Harry Potter-Serie ist da – und der verrät direkt den Release-Termin von Staffel 1

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Er freut sich daher bald den "Staffelstab" weitergeben zu dürfen. Dass Dominic McLaughlin als neuer "Junge, der überlebte" über die TV-Bildschirme zaubert, hat für ihn offensichtlich Vorteile:

"Ich freue mich, dass mein Kind, wenn es erwachsen ist, eine Version von Harry Potter sehen kann, die nicht ich bin." "Das [es eine neue Harry Potter-Iteration gibt - Anm.d.Red.] bedeutet, dass es irgendwann jemand anderes geben wird, der alle Harry Potter-Fragen beantworten kann, und ich kann das an diese Person weitergeben."

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Aber auch über das Persönliche hinaus sieht er es nicht als schlimm an, dass es eine weitere Version von Harry Potter geben wird. Explizit nennt er Spider-Man und Sherlock Holmes als gute Beispiele dafür, dass Charaktere bzw. ihre Geschichten mehrere Adaptionen haben können. Damit deutet er indirekt an, dass so jede Generation mit ihrer eigenen Version aufwachsen kann und mehrere Werke gut nebeneinander existieren und für sich alleine Spaß machen können.

Daniel Radcliffe wünsche allen Beteiligten an der Serie daher viel Glück. Damit trennt er klar das Werk und dessen Einfluss auf ihn von seiner Meinung gegenüber J.K. Rowling. Auch wenn ihre Buchreihe ihn durch die Verfilmung groß gemacht hat, kritisiert er ihre transfeindlichen Aussagen. Mehr dazu erfahrt ihr hier:

Die neue Harry Potter-Serie startet noch diesen Winter beim Streaming-Dienst HBO. Staffel 1 deckt das erste Buch "Stein der Weisen" ab.

Und jetzt seid ihr gefragt: Was sind eure Gefühle zur neuen Harry Potter-Serie? Freut ihr euch darauf? Wir sind auf eure sachliche Meinung gespannt.