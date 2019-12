Das Resident Evil 3 Remake ist schon fast fertig

Das Release-Datum für das auf der Dezember-State of Play angekündigte Resident Evil 3 Remake ist der 3. April 2020. Und ganz offenbar können alle Fans davon ausgehen, dass es auch tatsächlich bei diesem Datum bleibt.

Denn die Producer des Spiels, Masao Kawada and Peter J.Fabiano, haben in einem Interview mit dem japanischen Famitsu-Magazin verraten, dass die Entwicklung des Spiels bereits in den letzten Zügen ist und es in der nächsten Zeit nur noch Feinschliff geben wird.

Action-orientierteres Gameplay

Neben der Info, dass sich das Spiel etwas weiter von seiner Vorlage löst als der Vorgänger, gaben die beiden zudem weitere interessante Fakten preis:

Das Gameplay soll etwas action-orientierter werden

Die Original-Designs der Charaktere wird es als Vorbesteller-DLC geben

Bleibt zu hoffen, dass die Neuauflage des dritten Teils an die Klasse vom Resident Evil 2 Remake herankommt. Spätestens Anfang April 2020 werden wir es wissen.

