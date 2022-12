Armored Core 6 von Elden Ring-Entwickler ist kein Soulslike: Das steckt hinter der Reihe

Bei den Game Awards kündigte Entwicklerteam FromSoftware statt eines Story-DLCs zu Elden Ring die Wiederbelebung der Armored Core-Reihe an. Mit den Souls-Spielen, die euch bei diesem Studio vermutlich sofort in den Kopf kommen, hat das Mech Shooter-Franchise auf den ersten Blick wenig gemeinsam, einige Parallelen gibt es aber doch.

Was hinter Armored Core steckt und was wir über Teil 6: Fires of Rubicon bereits wissen, fassen wir hier für euch zusammen. Schließlich hat sogar der letzte Ableger davor schon zehn Jahre auf dem Buckel und dürfte nicht allen von euch bekannt sein.

Missionsbasierte Zerstörungs-Action mit Fokus auf Customization

Armored Core schickt euch in eine reichlich dystopischen SciFi-Welt, in der ihr riesige Kampfkolosse aus der Third Person steuert. Diese Mechs, in die der Hauptcharakter steigt, sind namensgebend für das Franchise. Der erste Teil der Hauptserie erschien bereits im Jahr 1997, während der letzte, Armored Core 5, 2012 herauskam und 2013 die Standalone-Erweiterung Verdict Day erhielt. Der fünfte Teil legte einen starken Schwerpunkt auf Multiplayer-Aspekte, während der neue Ableger sich mehr auf Singleplayer-Missionen fokussieren soll (via IGN).

Ein besonderes Merkmal der Reihe ist der starke Fokus auf die individuelle Anpassung eures Mechs. In den Spielen geht es neben den Kämpfen vor allem darum, euren Robotergiganten ganz nach euren eigenen Vorlieben zusammenzubauen, beziehungsweise euch optimal für einen Kampf rüsten.

Hier könnt ihr euch noch mal den Trailer zu Fires of Rubicon anschauen:

2:47 Armored Core 6: Mechwarrior bekommt Konkurrenz von einem Genre-Veteranen

Eine Open World wie in Elden Ring solltet ihr von Armored Core 6 auf keinen Fall erwarten. Die Mech-Reihe setzt im Gegensatz zum neuesten Soulslike von FromSoftware auf ein missionsbasiertes Design, bei dem ihr Aufträge abschließen müsst. In Teil fünf gehörte die Hauptperson dabei dem Widerstand an, der sich gegen eine machthungrige Corporation und deren Kampfmaschinen stellt.

Wie Elden Ring-Schöpfer Hidetaka Miyazaki IGN verraten hat, wird sich am missionsbasierten Konzept auch im neuen Ableger nichts ändern. Diese Struktur passe besser zum Fokus auf individuelle Anpassung und der optimalen Vorbereitung auf Kämpfe.

Hier geht es zu weiteren Highlights, die während der Game Awards angekündigt wurden:

Trotzdem gibt es Gemeinsamkeiten mit Souls-Spielen

Einige Parallelen zu den Souls-Titeln gibt es dann aber doch, beispielsweise, was die Bosse angeht. Armored Core 6-Director Masaru Yamamura verriet IGN, dass die Endgegner die Highlights des Spiels seien und Spielende deren Movesets genau lernen müssen. Dasselbe lässt sich über jedes Souls-Spiel von FromSoftware sagen.

Es gibt noch eine weitere Gemeinsamkeit bei den Kämpfen, die Souls-Fans und besonders denjenigen, die Sekiro: Shadows Die Twice gezockt haben, bekannt vorkommen dürfte: Wie Yamamura, der übrigens unter anderem an Sekiro mitgearbeitet hat, berichtet, spielt Haltung eine große Rolle in Armored Core 6. Wie in Sekiro soll es sich lohnen, die Haltung der Gegner zu brechen, um heftigen Konterschaden zu verursachen.

Zum klassischen Schwertkampf wird es allerdings nicht kommen. Die Kämpfe fokussieren sich auf Fernwaffen. Trotzdem soll es, wie Yamamura erklärt, auch Melee-Optionen geben. Der Titel erschein 2023 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S.

Nun seid ihr gefragt: Was haltet ihr bisher von Armored Core 6? Spricht der Titel euch an und plant ihr, ihn zu zocken?