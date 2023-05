'Willst du uns zum Weinen bringen?': Days Gone-Chef verrät, wer im zweiten Teil die Hauptrolle gespielt hätte

Boozer (links) hätte in einem möglichen Days Gone 2 wohl einen deutlich aktiveren Part bekommen.

Einen zweiten Teil von Days Gone wird es nicht geben. Auch über zwei Jahre, nachdem das bekannt wurde, hat Bend Studios-Chef Jeff Ross diese Tatsache offenbar immer noch nicht verdaut. Zumindest holte er den von Sony gecancelten Titel vor ein paar Tagen wieder ins Gedächtnis, als er twitterte, dass Days Gone 2 gute Chancen gehabt hätte, zu diesem Zeitpunkt schon erschienen zu sein.

Doch nicht nur das. Anschließend sagte Jeff Ross auch klipp und klar, wer in einem möglichen Teil im Mittelpunkt gestanden hätte.

"Und ich habe noch nicht einmal gesagt, dass Boozer dieses Mal der Star gewesen wäre."

Boozer wäre in Days Gone 2 von 2 auf 1 gesprungen

Wer ist dieser Boozer? William Gray wie die Figur im Spiel mit "richtigem" Namen heißt, war einst Mitglied im Mongrels Motorcycle Club und ist der beste Freund von Hauptcharakter Deacon St. John. Zusammen mit ihm arbeitet er als Söldner und nimmt diverse Aufträge an, um an Geld und Ressourcen zu kommen. Am Ende des ersten Teils fand er mit Deacon und Sarah eine neue Heimat im Iron Mike's Camp und wollte mithelfen, dieses wieder aufzubauen.

Boozer ist also deutlich mehr als nur irgendeine Nebenfigur, sondern im Grunde der sekundäre Hauptcharakter – dessen Geschichte uns in einem zweiten Teil wohl noch präsenter gemacht worden wäre.

Fans hätten William Gray gerne als Hauptcharakter gehabt

Dass Boozer auch bei den Fans des Spiels beliebt war, lässt sich an den Antworten auf Ross' Tweet ablesen. Screenshot_Tom schreibt beispielsweise: "Wow, Mann. Das wäre wirklich sehr cool gewesen". Und John Edwards sagt: " Ich hatte gehofft, dass Boozer ein aktiverer Charakter in einer möglichen Fortsetzung gewesen wäre". Besonders emotional drückt es aber Janelle - Adventurer aus.

"Versuchst du uns zum Weinen bringen, Jeff?"

Wehmut scheint es sowohl beim Studio-Chef als auch den Fans noch zu geben, trotzdem darf man auch auf das neue Projekt der Bend Studios gespannt sein. Wie im letzten Sommer bekannt wurde, arbeitet das Team an einer komplett neuen IP, die auf den Mechaniken von Days Gone aufbaut, seinen Fokus allerdings auf den Multiplayer setzt. Ob dieser Titel dann ähnlich beliebte Charaktere beinhalten wird, bleibt noch abzuwarten.

Wie hättet ihr ein Days Gone 2 mit Boozer in der Hauptrolle gefunden?