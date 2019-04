Tank leer und was jetzt? Days Gone setzt auf Survival Light und dazu gehört unter anderem, dass ihr beim Motorradfahren allmählich Benzin verliert. In unserem Guide verraten wir euch nützliche Tipps und Tricks zum Benzinsparen und zeigen euch, wo ihr notfalls Sprit auftreibt.

Das müsst ihr beim Motorradfahren beachten

Beugt einem leeren Tank vor: Damit es erst gar nicht dazu kommt, dass ihr plötzlich ohne Saft mitten in der Pampa landet und früher oder später von einem Wolfsrudel zerfleischt werdet, könnt ihr euch an eine einfache Routine halten: Jedes Mal bevor ihr eine Mission oder einen Ausflug in die Open World startet, solltet ihr euren Tank im Camp auffüllen lassen.

Das kostet euch in der Regel lediglich eine Handvoll Camp-Credits, die ihr in den meisten Fällen dank erledigter Missionen ohnehin berappen könnt.

Wichtig ist: Macht euch nie mit leerer oder nur halbvoller Tankfüllung auf den Weg in die Open World!

Lasst euer Bike ausrollen: Aber auch beim Fahren könnt ihr Benzin sparen. Wenn es nicht schnell gehen muss, weil ihr gerade vor einem Bären flüchtet, dann achtet darauf, nicht permanent Gas zu geben. Lasst euer treues Gefährt ausrollen, wenn ihr einen Berg oder einen Hügel herunterfahrt und spart so kostbaren Sprit.

Kauft Tank-Upgrades: Zudem solltet ihr euch schon recht früh im Spiel einen erweiterten Tank zulegen, der mehr Benzin aufnehmen kann und euch so logischerweise länger rollen lässt. Tank-Upgrades bekommt ihr bei ausgewählten Mechanikern, unter anderem in Copelands Camp oder im Lost Lake-Camp.

Hier findet ihr Benzin

Geht euer Benzin trotz allem doch zur Neige, dann keine Panik.

Ihr müsst einen Benzin-Kanister auftreiben. Und die findet ihr in den meisten Ortschaften in der Welt von Days Gone.

Orte, an denen ihr Kanister findet:

Nero-Kontrollposten

Orte mit vielen Gebäuden

Meistens in der Nähe von Autos oder Trucks

Alternativ könnt ihr euer Bike außerdem zu einer Tankstelle schieben, von denen die Entwickler einige in der Open World verstreut haben.

Am Aussichtsturm von Deacon und Boozer, der anfangs als Basis dient, könnt ihr euer Bike ebenfalls stets aufladen. Unbegrenzt und komplett für lau.

Hier sind weitere Tricks und Tipps zu Days Gone, die euch den Überlebenskampf erleichtern.

Days Gone ist exklusiv für PS4 erhältlich.