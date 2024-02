Days Gone - Deacons Darsteller spielte einen Zombie in The Walking Dead - lange bevor er im PS4-Hit zum Freaker-Jäger wurde

Deacon war schon in The Walking Dead – aber nicht so, wie wir ihn im Spiel kennen.

Der rauhbeinige Biker und Zombie-Killer – Pardon, Freaker-Killer! – Deacon aus Days Gone weiß, was er da tut. Schließlich war er vorher sogar schon einmal auf der anderen Seite. Soll heißen: Sam Witwer, der Deacon-Darsteller, war in einer kleinen Nebenrolle bei The Walking Dead zu sehen, nämlich selbst als Zombie. Dort wurde er dann zwar direkt erschossen, aber um ein Haar hätte er einen noch viel größeren Auftritt bekommen.

Bevor er als Deacon in Days Gone Zombies erledigt hat, war der Schauspieler in The Walking Dead selbst ein er

Darum geht's: Viele PS4-Spieler*innen werden sich wohlig an die Open World-Abenteuer von Deacon in Days Gone erinnern. Wir brettern mit unserem treuen Motorrad durch die von Freaker-Horden verseuchte Wildnis und erfreuen uns unseres Lebens. Beziehungsweise verteidigen es, mit Stacheldraht-Knüppeln, selbstgebauten Bomben und jeder Menge Knarren.

Hier könnt ihr euch das Ganze im Video ansehen:

3:29 Days Gone - Trailer zeigt, warum der PS4-Titel die derzeit gefährlichste Open World hat

Deacon war vorher selbst ein Zombie: Oder, genauer gesagt war es der Deacon-Schauspieler Sam Witwer. Der hatte nämlich einen Auftritt als Zombie – äh, Walker! – in The Walking Dead, und zwar in der allerersten Folge, die von der Hauptserie jemals zu sehen war. Vielleicht erinnert ihr euch daran: Rick sucht in einem Panzer Schutz, nur um darin dann natürlich auch auf Freaker, äh, Zombies, nein ... Walker zu treffen.

Genau dieser Zombie war Sam Witwer. Ihr könnt euch die Szene hier kurz selbst anschauen:

Wir müssen allerdings zugeben: Allzu große Ähnlichkeit weist dieser Zombie jetzt nicht gerade zu Deacon aus Days Gone auf, aber sei's drum. Passenderweise heißt die allererste The Walking Dead-Episode auch noch "Days Gone By", also fast genau so wie das Spiel, in dem Sam Witwer später die Hauptrolle Deacon St. John verkörpert hat.

Da war noch viel mehr geplant

Kurioserweise hätte ausgerechnet dieser Zombie hier eigentlich sogar eine Vorgeschichte verpasst bekommen sollen. Bevor Serien-Macher Frank Darabont die Arbeit an The Walking Dead beendet hat, wollte er Staffel 2 ursprünglich mit einer Rückblende beginnen lassen.

Diese große Rückblende hätte deutlich machen sollen, dass hinter jedem einzelnen Walker eine Geschichte steckt. Die der Soldaten wäre wohl ziemlich dramatisch geworden, sollte sich um ein Army-Squad drehen und hätte unter anderem auch einige andere bekannte Gesichter aus der Serie enthalten können (via: Entertainment Weekly):

"Stellt euch vor, wie das Squad bei einer bemannten Barrikade ankommt, wo einige Zivilist*innen davon abgehalten werden, die Stadt zu verlassen, notfalls mit tödlicher Gewalt, um die Ausbreitung der Ansteckung zu vermeiden. Es ist eine panische, sehr intensive Szene und in dieser Menge an verzweifelten Menschen sehen wir Andrea und Amy. Der Barrikaden-Schütze gerät in Panik und die Zivilist*innen werden durch Maschinengewehrfeuer niedergemäht. In diesem Handgemenge wird ein Mädchen von einem alten Typen in Sicherheit gezogen, den sie nicht einmal kennt. Es ist Dale."

Das Ganze sollte so weit außer Kontrolle geraten, dass am Schluss nur noch ein verletzter Soldat übrig ist, der sich in den Panzer verkriecht und dort stirbt. Anschließend sollte die erste Folge noch einmal in Teilen gezeigt werden, bis sich Rick neben dem toten Soldaten niederlässt. Aber daraus ist bekanntermaßen nichts geworden, wohl vor allem aufgrund von Streitigkeiten rund ums Budget.

Was ist mit Days Gone 2? Nichts. Auch wenn Fans seit einer ganzen Weile darauf hoffen, müssen wir uns wohl oder übel von dem Gedanken verabschieden, dass Days Gone jemals ein Sequel bekommt. Stattdessen arbeiten die Sony Bend-Macher*innen aber schon eine ganze Weile an einem ganz anderen Projekt, das irgendwann demnächst hoffentlich auch enthüllt werden kann.

