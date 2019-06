Days Gone-Spieler glitcht sich aus der Map & findet geheime Region

Es ist nicht das erste Mal, dass es ein Days Gone-Spieler schafft, dank eines Glitches die Grenzen der Map zu durchbrechen und in eigentlich gesperrte Gebiete vorzudringen. Nachdem es einem Fan (versehentlich) gelungen ist, sich in die Stadt aus dem Intro zu glitchen, zeigt uns eine Streamerin nun ein weiteres Gebiet außerhalb der Karte.

Video zeigt weitere Region "Pinnacles"

Was passiert im Video? Die Spielerin rammt mit dem Bike ein Autowrack und wird anschließend im hohen Bogen über eine Bergkette in eine Region außerhalb des Spielbereichs geschleudert. Im unteren rechten Bildschirmrand sehen wir, dass diese Region sogar von den Entwicklern benannt wurde: Pinnacles.

Viel mehr von Pinnacles sehen wir in dem Video aber nicht. Die Spielerin kann sich dort nicht bewegen, da sie nach Ankunft direkt durch den Boden glitcht und im Daten-Nichts landet.

Hier der Link zum Video.

Was könnte hinter Pinnacles stecken?

Eine zukünftige DLC-Region? Einige Spieler im Days Gone-Subreddit vermuten nun, dass es sich bei Pinnacles um eine Region für einen zukünftigen DLC handeln könnte. Sie befindet sich im Spiel, könnte aber erst später zugänglich sein, so die Vermutung.

Dagegen sprechen allerdings die detailarmen Texturen in diesem Gebiet. Gut möglich also, dass es sich hierbei nur um "Füllmaterial" handelt, das die Landschaft um die spielbare Map herum formen soll, um ihr mehr Tiefe zu verleihen.

Days Gone soll im Juni übrigens weitere (kostenlose) Inhalte erhalten. Ein geleakter Trailer zeigt uns die Inhalte des Gratis-DLCs. Dieser führt uns übrigens nicht in ein neues Gebiet der Map.