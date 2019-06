Days Gone - Trailer zum Gratis-DLC geleakt: Alle neuen Features hier

Sony Bend hat für Juni einen kostenlosen DLC versprochen, der den neuen Überlebensmodus mitbringt. Der Trailer zur Erweiterung zeigt, dass der härtere Schwierigkeitsgrad nicht das einzige ist, was die Spieler in Oregon erwartet.

Das verrät der offizielle Trailer. Den gibt es eigentlich noch gar nicht, aber die deutsche Variante hat sich offenbar ein wenig verselbstständigt und ist bereits auf YouTube zu sehen. Auch wenn der Upload nicht von Playstation selbst stammt, scheint es doch das echte Video zu sein.

Das ist im DLC enthalten:

Überlebensmodus

Kampfherausforderungen

Hordenherausforderungen

Bike-Herausforderungen

Bike-Designs

Charakter-Skins für Deacon

Abzeichen, Ringe & Bestenlisten

Was ist der Überlebensmodus?

Der neue Survival-Schwierigkeitsgrad soll eine extra hohe Herausforderung bieten. Damit die Spielwelt noch gefährlicher wird, sind eure Gegner stärker. Vermutlich halten sie also mehr aus und verursachen höheren Schaden.

Außerdem fehlt das HUD. Ihr habt also weniger helfende Anzeigen auf dem Bildschirm. Unter anderem müsst ihr euch von der praktischen Mini-Map verabschieden. Zu guter Letzt dürft ihr auch die Schnellreise und Überlebenssicht nicht mehr benutzen.

Braucht ihr Hilfe in Oregon?

3 Monate lang neue Herausforderungen

Zum Release des DLCs wird es jede Woche Challenges für Kampf-, Horde- und Bike geben. Wie im Trailer zu sehen ist, müsst ihr mit dem Motorrad beispielsweise Checkpointrennen absolvieren.

Im Kampf gegen Horden und Banditen gibt es ein Punktesystem, dass euch für bestimmte Aktionen belohnt. Die Zeit bis zum Abschluss der Mission spielt ebenfalls eine Rolle.

Die wöchentlichen Herausforderungen werden über einen Zeitraum von 12 Wochen hinzugefügt. Höchstwahrscheinlich gibt es also am Ende 4 Challenges in jeder Kategorie. Die Ergebnisse werden in Bestenlisten festgehalten.

Neue Skins & Belohnungen

Für den Abschluss der Herausforderungen gibt es neben neuen Bike-Designs auch Charakter-Skins für Deacon. Auch wenn ihr weiterhin keine alternative Kleidung auswählen dürft, könnt ihr somit immerhin die Optik eurer Spielfigur ändern.

Im Trailer zu sehen sind Skins für Boozer, ein Nero-Soldat, Iron Mike und Rikki. Die freischaltbaren Ringe geben euch Boni wie Nitro-Regeneration, leisere Schüsse oder die Fähigkeit im Rollen nachzuladen.

Das Update 1.10 hat noch keinen festen Release-Termin, erscheint aber noch im Juni. Der vorzeitig geleakte Trailer gibt an, dass der Patch "Jetzt erhältlich!" ist. Allzu lange sollte es also nicht mehr dauern.

