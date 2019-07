Days Gone - Herausforderung 2 ist live und das erwartet euch jetzt

Mit dem Update 1.21 führte Days Gone die von Fans lang erwarteten Herausforderungen ein. Nachdem wir in der letzten Woche in "Surrounded" gegen eine endlose Freaker-Horde in den Kampf gezogen sind, stehen wir nun vor einer brandneuen Herausforderung.

Ab sofort kann die zweite von insgesamt 12 Challenges gespielt werden. Das hat Bend Studio auf Twitter bekannt gegeben.

So funktioniert "Survive": In der neuen Herausforderung bekommen wir es diesmal nicht mit garstigen Freakern zutun, sondern mit einem etwas intelligenten Gegner: Plünderer, bei denen ihr lieber auf Stealth setzen solltet.

Die Belohnung? Besiegt ihr Plünderer, erhaltet ihr deren Waffen.

