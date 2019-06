Days Gone - Update 1.21 ist da & bringt erste Challenge

Nachdem uns Entwickler Sony Bend zunächst bei den Challenges für Days Gone ein wenig auf die Folter gespannt hat, ist das neue Feature nun mit Update 1.21 erschienen.

Wie groß ist das Update? Das Update ist stolze 23 Gigabyte groß und kann ab sofort heruntergeladen werden

Challenge 1: Surrounded

Eure erste Aufgabe wird darin bestehen, euch in Shermans Camp gegen einen nicht enden wollenden Horden-Angriff zu erwehren.

Punkte gibt es dafür, wie lange ihr der Belagerung trotzt und zudem für kleine Nebenaufgaben. Wer am längsten überlebt, steht in der Bestenliste ganz oben.

Richtig cool: Habt ihr die Herausforderung gemeistert, erhaltet ihr einen Patch für Deacons Jacke, die fortan im Spiel zu sehen ist.

Den Trailer zum großen Update findet ihr hier:

Wie funktionieren die Challenges?

Ab sofort wird es jede Woche neue Herausforderungen in Sachen Kampf, Horden und eurem Drifter-Bike geben. Für euer Motorrad wären das beispielsweise Checkpointrennen.

Im Kampf gegen Horden und Banditen gibt es ein Punktesystem, dass euch für bestimmte Aktionen belohnt. Die Zeit bis zum Abschluss der Mission spielt ebenfalls eine Rolle.

Wie lange geht die Aktion? Die wöchentlichen Herausforderungen werden über einen Zeitraum von 12 Wochen dem Spiel hinzugefügt. Höchstwahrscheinlich gibt es also am Ende 4 Challenges in jeder Kategorie. Die Ergebnisse werden in Bestenlisten festgehalten.

Wöchentliche DLC-Challenges:

"Surrounded" is the first DLC challenge drop! It's you VS. an endless Horde of Freakers! Survive the Horde as long as possible by utilizing your weapons, traps, and the environment. Increase the time on the timer by taking down Freakers and maximizing your score!Each week on Friday, we will unlock a new challenge for you to master! (Will confirm day/time)Earn a Bronze, Silver, or Gold rank to earn credits to buy new characters, custom accents, and ringsOnce you complete a challenge, you will earn that challenge's Patch which will be permanently shown on Deacon's jacket in both challenge and story mode!

Free new custom accent has been added to our story mode, "Farewell Mongrels"

New trophies have been added exclusive to the new weekly challenges

Probleme beim Fortschritt:

Lisa will not get stuck on the house terrain during the mission "Lots Of Sick People"

After finishing the objective in "You Don't Want to Know", you should be able to properly loot your bounty

Allgemeine Fixes:

Picking up and swapping weapons on the ground has been changed to the "Triangle" button

A fix has added to fade away the Stat Upgrade and Trust Level banner from the player's UI

Swarmers and the Horde should now vault through windows properly

The Breaker's AI should function correctly when traps are utilized

Leaving flashback missions should now retain your melee weapon and proper ammo count

Rendering issue has been resolved with a certain set of NPCs

Localization fixes

Various bug fixes and miscellaneous crash fixes

Freut ihr euch auf die erste Herausforderung?