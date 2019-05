Days Gone - Entwickler lüften Geheimnis der Nero-Helis

Im Laufe der Geschichte des PS4-exklusiven "Zombie"-Open World-Spiels Days Gone bekommen wir es mit der mysteriösen Fortschungsorganisation NERO zu tun. Doch auch außerhalb der Story-Missionen laufen uns die unheimlichen Wissenschaftler über den Weg - oder eher: Sie fliegen uns über den Weg.

Haben wir die Story von Days Gone beendet, erblicken wir nämlich ab und an NERO-Hubschrauber, die durch die Lüfte des Endzeit-Oregons fliegen. Und wie Bend nun verrät, verfolgen sie dabei sogar ein bestimmtes Ziel.

In einem Reddit-AMA hat sich das Team von Bend Studios vor Kurzem nämlich den brennenden Fragen der Community gestellt. Dabei kam unter anderem die Frage auf, was es mit den Helis auf sich hat, die wir auf unseren Streifzügen durch die Open World zufällig im Himmel erblicken.

Zunächst einmal, wer oder was war NERO nochmal? Hinter Nero (National Emergency Response Organization) verbirgt sich eine der letzten aktiven Institutionen der USA. Ihre verbliebenen Mitglieder haben es sich zur Aufgabe gemacht, die verheerende Infektion zu erforschen, die ein Großteil der Menschheit entweder ausgerottet oder in blutrünstige Freaker verwandelt hat.

Was steckt hinter den Zufalls-Helis? Mit den Zufallsbegegnungen wolle Bend die Fortschungsorganisation auch außerhalb der NERO-Storyline im Spiel auftreten lassen. Wohin sie fliegen, sei allerdings kein Zufall. Laut Entwickler patrouillieren die Helis tatsächlich in den Futter- und Schlafbereichen der Freaker-Horden, um ihr Verhalten weiter zu erforschen.

Theoretisch müssten wir uns dann immer in der Nähe einer Freaker-Meute befinden, sobald wir einen Hubschrauber erhaschen.

