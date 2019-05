Days Gone - Fieser Horden-Bug sorgt für ungeahnte Schreckmomente

Mit der Version 1.08 hat Days Gone in der letzten Woche erneut einen Patch erhalten, vor Fehlern sind wir in dem PS4-exklusiven "Zombie"-Abenteuer aber nach wie vor nicht gefeit. Auch nach Release des aktuellen Updates berichten Spieler unter anderem von einem fiesen Spawn-Bug, der die gefürchteten Horden noch gefährlicher macht.

Wenn Freaker-Horden zu spät laden

Wer sich auf Youtube oder im Subreddit von Days Gone umschaut, stößt wiederholt auf Videos, die uns besagten Bug vor Augen führen.

Was passiert bei dem Bug? Im beispielhaften Video unten kämpft der Spieler gegen eine Handvoll Freaker, die sich in einer Höhle verschanzt haben. Womit er allerdings nicht rechnet? Die Höhle dient als Aufenthaltsort für eine Horde. Erst Sekunden später, nachdem der tapfere Überlebende die Höhle betreten hat, spawnt die Freaker-Masse aus dem Nichts und überfällt ihn hinterrücks.

"Kehre niemals einen Spawn-Punkt den Rücken", schreibt ein Reddit-User scherzhaft.

Es geht aber noch gemeiner. Der Spieler im folgenden Video hatte das "Glück", dass eine Horde dank des Ladefehlers plötzlich in unmittelbarer Nähe, ja fast auf ihm landet, während er doch eigentlich nur ein kleines Grüppchen streunender Freaker über den Haufen schießen wollte. Youtuber "Daemeos" dürfte einen gehörigen Schrecken davon getragen haben.

Wann Bend diesen Fehler herauspatcht, bleibt abzuwarten. Mit dem Release des Updates 1.08 gaben die Macher bekannt, die Anzahl an Patches für Deacons Open World-Abenteuer zu reduzieren.

Nichstdestotrotz versprechen die Entwickler, mit jedem noch kommenden Patch, weitere Fixes, Verbesserungen und Features ins Spiel zu bringen.

Days Gone erhält im Juni übrigens einen DLC mit weiteren vielversprechenden Inhalten.

Days Gone - Screenshots ansehen