Vor einigen Tagen haben wir über einen Rekord bei Days Gone berichtet. Der User Squidguinology hatte damals über 2.300 Freaker einer unendlichen Horde getötet. In den vergangenen Tagen hat er sich aber noch einmal ordentlich steigern können und hebt seinen neuen Rekord extrem stark an.

Mit insgesamt 79 Millionen Punkten sitzt er verdientermaßen erneut auf dem Thron der kostenlosen Challenge in Days Gone. Dafür hat er in einem Run ganze 8.183 Freaker getötet. Dagegen wirken die auch schon beeindruckenden 2.300 Kills, als seien sie kaum der Rede wert.

Erneut auf Platz 1

Wenn ihr sehen wollt, wie er das geschafft hat, könnt ihr euch den kompletten Versuch anschauen, den ihr bei YouTube findet. Squidguinology hat viel Ausdauer bewiesen und über eine Stunde gegen die unendliche Freaker-Horde gekämpft.

Bis er eingeholt wird, dürfte es noch eine ganze Weile dauern. Der zweite Platz eines anderen Spielers liegt nämlich "nur" bei 21 Millionen Punkten. Für Platz 3 müsst ihr derzeit knapp 13 Millionen Punkte überbieten. Nach dem ehemaligen Rekord von 4,7 Millionen Punkten konnte Squidguinology seinen Platz an der Spitze also beeindruckend deutlich wieder behaupten.

Was ist "Surrounded"?

Sony Bend fügt seit ein paar Wochen regelmäßig kostenlose Challenges für Days Gone hinzu. Die erste davon trägt den Titel Surrounded und lässt euch gegen eine unendlich große Horde antreten. Zeit, Kills und verwendete Waffen wirken sich auf eure Punktzahl aus, die ihr am Ende im globalen Ranking vergleichen könnt.

Nach der ersten Freaker-Challenge folgte die zweite Herausforderung "Survive", in der euch zumeist schleichend gegen Banditen durchsetzen müsst. Die dritte Challenge "Drifter's Run" testet eure Fahrkünste mit dem Bike. In der Nummer 4 "Hinterhalt-Camp Rush" müsst ihr wieder gegen menschliche Gegner ankommen, aber mit neuen Regeln.

Insgesamt wird es 12 wöchentliche Challenges geben. Die Nächste erscheint kostenlos für alle am Freitag, den 26. Juli. Sobald ihr das Update heruntergeladen habt, bleiben alle Herausforderungen erhalten. Sie sind also nicht zeitlich limitiert.

Was ist euer Rekord bei Surrounded?