Days Gone-Update 1.25 bringt erste Motorrad-Herausforderung

Der Support für Days Gone reißt einfach nicht ab und mit dem Update 1.25 sorgen die Entwickler von Sony Bend erneut für Nachschub. Der Patch kümmert sich nämlich nicht nur um Bugs und Glitches, sondern fügt auch die nächste Gratis-Challenge hinzu. Und dieses Mal dreht sich alles um das Bike von Deacon.

Wieder ein dicker Download: Das Update ist immense 25 GB groß und sollte automatisch starten, wenn ihr eure PS4 anwerft. Sollte das nicht der Fall sein, hilft es wie immer, Days Gone auf Updates zu untersuchen.

Die erste Bike-Herausforderung ist da: In der neuen Herausforderung "Drifter's Run" müssen wir in und um Diamond Lake alles geben, um so schnell wie möglich Verbandsmaterial einzusammeln. Auf dem Weg zur Ziellinie weichen wir dabei brennenden Häusern, Freakern und Horden aus.

We released our first #DaysGone bike challenge! Race around Diamond Lake to gather bandages as fast as you can.



Launch off ramps, drift, and focus on completing this challenge as fast as possible. Do your best to avoid roaming Hordes of Freakers and grab yourself another patch! pic.twitter.com/sEAfdTAXCd