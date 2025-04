Days Gone Remastered - Preload auf PS5 gestartet und ein Glück: Bei der Downloadgröße können wir aufatmen

Ihr könnt den Preload von Days Gone Remastered jetzt auf der PS5 starten.

Wenn ihr Days Gone Remastered für die PS5 vorbestellt habt, dann könnt ihr ab sofort den Preload anwerfen. Die Download-Größe der Neuauflage des Open World-Abenteuers steht mittlerweile ebenfalls fest (via PlayStation Game Size). Und alle Zombie- äh pardon: Freaker-Jäger*innen können aufatmen: Viel Platz nimmt der Titel von Bend Studio auf eurer SSD zum Glück nicht ein.

Days Gone Remastered - Alle Infos zum Preload, Downloadgröße und Release

Preload und Release:

Preload-Start auf PS5 (Pro): Ab sofort (nur für Vorbesteller*innen)

Ab sofort (nur für Vorbesteller*innen) Release: 25. April 2025

Days Gone Remastered wird nicht nur für die PS5 (Pro) veröffentlicht, sondern auch für den PC.

Days Gone Remastered - Downloadgröße:

So groß ist der Download von Days Gone Remastered: 35.531 GB Version: 01.000.000



Mit etwas mehr als 35 Gigabyte fällt Days Gone Remastered trotz Open World und neuen Features wie den Hordenangriff (mehr dazu unten) also vergleichsweise klein aus. Aber hier wollen wir uns gar nicht groß beschweren!

1:46 Days Gone bekommt ein Remaster für PS5

Wie teuer ist Days Gone Remastered? Erst einmal die gute Nachricht vorab: Wenn ihr das PS4-Original besitzt, dann könnt ihr für 10 Euro auf die Remastered-Fassung upgraden. Die schlechte Nachricht: Dies ist leider nicht mit der im April 2021 veröffentlichten PS Plus-Version möglich.

Für alle anderen kostet Days Gone Remastered 49,99 Euro im PlayStation Store.

Vorbesteller-Boni: Neben der Möglichkeit, den Titel vorab auf der PS5 downloaden zu können, schalten Vorbesteller*innen eine Reihe von Boni frei:

Vorzeitige Freischaltung der Drifter-Armbrust

Vorzeitige Freischaltung der Lachgasverbesserung #1

Vorzeitige Freischaltung der Tankverbesserung #1

Vorzeitige Freischaltung der Verkleidungsverbesserung #1

Vorzeitige Freischaltung der Schraubenschlüssel-Fertigkeit

Set mit acht PSN-Avataren

Days Gone Remastered - Das steckt in der Neuauflage

Okay okay, aber bevor ihr jetzt impulsiv auf den Vorbestellen-Button klickt, klären wir erst einmal folgende Frage: Was bringt das Remaster eigentlich mit sich? Deacons neu aufgelegtes Abenteuer hat einige neue Inhalte parat, dazu gehören:

Permadeath-Modus

Speedrun-Modus

neuer und verbesserter Fotomodus, unter anderem jetzt mit mehr Lighting-Optionen und Tag-/Nacht-Switch

DualSense-Support

neue Accessibility-Optionen (u.a. FoV-Slider)

Daneben erwartet euch mit dem Hordenangriff ein brandneuer Modus, den wir euch im oben verlinkten GamePro-Artikel genauer erklären.

Und was ändert sich grafisch und technisch? Laut Bend Studio sollen wir die grafischen Unterschiede zum Original beim Remaster definitiv spüren. Dabei sei unter anderem kräftig an der Belichtung und Darstellung der Schatten geschraubt worden. Laut Kevin McAllister, Creative und Product Lead bei Bend Studio, haben die Entwickler*innen Days Gone "auf der PS5 auf ein neues Level gehoben" – ob das am Ende aber auch wirklich so ist, werden wir sehen.

Erste Grafikvergleiche von Fans ließen die Community im Vorfeld nämlich eher enttäuscht zurück und nach dem Sinn des Remasters fragen. Wie sehr sich die Neuauflage optisch und technisch wirklich von dem Original unterscheidet und ob sich der erneute Kauf bzw. das Upgrade überhaupt lohnt, erfahrt ihr zum Release auf GamePro.de.