Days Gone Remastered auf PS5 und PS5 Pro: Alle Infos zu den Grafik-Modi, Framerate und optischen Verbesserungen

Mit diesen Grafik-Modi könnt ihr Days Gone auf Ps5 und PS5 Pro spielen.

Am kommenden Freitag erscheint Days Gone in einer technisch und inhaltlich überarbeiteten Remastered-Version für PS5 und PS5 Pro. Vorab hat Entwickler Sony Bend in einem Blogpost enthüllt, welche Grafik-Modi es gibt und auch, mit welchen optischen Verbesserungen ihr rechnen könnt.

Alle Grafik-Modi auf PS5

Leistung: 1440p, 60 fps

1440p, 60 fps Qualität: 4K (nativ), 30 fps

Weiterer Grafik-Modus soll kommen: Zu einem späteren Zeitpunkt wird Days Gone Remastered auf PS5 und PS5 Pro zudem einen 40 fps-Modus spendiert bekommen. Wann genau, ist derweil noch unklar.

Alle Grafik-Modi auf PS5 Pro

Leistung: 1800p, 60 fps

1800p, 60 fps Qualität: 2880p, 30 fps

2880p, 30 fps Enhanced: 1584p, 60 fps (mit PSSR)

Grafische Verbesserungen für PS5 und PS5 Pro

Im Vergleich zur PS4- und PC-Version soll Days Gone Remastered zudem folgende optische Verbesserungen bieten:

neue Atmosphären-/Himmelssimulation mit Ozon- und Spektrallichtsimulation

dunklere Nächte

verbesserte indirekte Bildschirmbeleuchtung und Ambient Occlusion-Effekte

Shadowmap-Auflösung verdoppelt

Spielt ihr auf PC und wollt euch den Broken Road-DLC holen, findet ihr im Blogpost zudem die technischen Verbesserungen im Vergleich zur PC-Standardversion.

Neben den grafischen Verbesserungen bekommt das Remaster zudem einen komplett neuen Hordemodus. Wie der im Detail funktioniert, könnt ihr hier nachlesen:

Inhaltliche Neuerungen in Days Gone Remastered

Das Remastered erscheint am 25. April auf PS5 und PS5 Pro allerdings nicht nur mit optischen Verbesserungen im Vergleich zum PS4-Original aus dem Jahr 2019. Zudem erwarten euch folgende inhaltliche Upgrades:

Hordemodus (Erklärung siehe oben)

Permadeath-Modus

Speedrun-Modus

verbesserter Fotomodus

DualSense-Support

neue Barrierefreiheit-Optionen (u.a. FoV-Slider)

Days Gone könnt ihr aktuell bereits auf PS4 und PC spielen. Wie das Remaster abschneidet, findet ihr in Kürze auf GamePro.

Taugen euch die Grafik-Modi für PS5 und PS5 Pro oder habt ihr gar mit einem 120 fps-Modus oder anderen technischen Spielereien gerechnet?