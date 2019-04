Days Gone - Update 1.04 ist da: Schon wieder Bugfixes

Nur noch ein Tag, dann dürfen alle PS4-Spieler mit Biker Deacon St. John in Days Gone durch Oregon, USA brettern. Bereits am Wochenende wurde vor dem offiziellen Release am 26. April ein Mega-Update veröffentlicht, das die Technik verbessern soll. Heute hat Sony erneut nachgelegt und das Update 1.04 veröffentlicht.

Wann kommt der GamePro-Test?

Das Embargo fällt heute um 14:01 Uhr. Dann können wir euch berichten, wie uns das Spiel gefallen hat.

So groß ist das Update:

Nachdem bereits 1.03 eine stolze Größe von ca. 21 GB hatte, mussten wir um das Spiel auf die Version 1.04 zu bringen weitere 13 GB herunterladen.

Exakte Details was genau das Update verbessert, gibt es aktuell seitens Sony noch nicht. Gehen wir nach der Beschreibung auf der PS4, geht es erneut um die Technik von Days Gone. Im Wortlaut des Update-Verlaufs bedeutet das:

Fehlerbehebungen

Lokalisierungsupdates

Wir haben uns bei Sony erkundigt und geben euch Bescheid, sobald uns neue Informationen vorliegen.

Was meint ihr, welche Zahl wird um 14:01 Uhr im Wertungskasten stehen?