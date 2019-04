In der Freaker-Apokalypse überlebt es sich ohne Maschinengewehr und Kreissägen-Baseballschläger nur schwer. In diesem Guide erklären wir euch, wie ihr Waffen in Days Gone freischaltet und wie ihr sie lagert.

So lagert ihr Waffen im Waffenschrank

In der Welt von Days Gone könnt ihr Waffen entweder kaufen oder ihr knüpft sie einem Feind ab. Denn nichts ist schöner, als nach einem harten Gefecht ein starkes Scharfschützen- oder Maschinengeweher zu looten und dann munter damit weiter zu kämpfen.

Doch kann ich gefundene Waffen lagern, um sie zu behalten?

Um es kurz zu machen: Nein. Gefundene Waffen landen weder automatisch im Waffenschrank, noch könnt ihr sie manuell dort sichern. Lasst ihr eine aufgeklaubte Wumme im Spiel fallen, bleibt sie am entsprechenden Ort liegen.

Um Waffen lagern und damit dauerhaft behalten zu können, müsst ihr sie kaufen (sofern ihr sie im Laufe der Story nicht ohnehin automatisch freigeschaltet habt wie beispielsweise die Armbrust).

Fundorte von Waffenschränken:

Deacons und Boozers Aussichtsturm

bei jedem Waffenhändler, den ihr in einem Camp findet

im Container eines Nero-Kontrollpunktes

So schaltet ihr Waffen dauerhaft frei

Waffen kauft ihr bei Händlern, die ihr in Camps findet.

Hierzu benötigt ihr Camp-Credits, die ihr wiederum nur verdient, wenn ihr euch das Vertrauen des jeweiligen Camps erarbeitet.

Viele starke Waffen sind erst auf den höheren Vertrauensstufen der jeweiligen Camp-Händler verfügbar. Erledigt am besten Missionen und gebt nebenbei fleißig Freaker-Ohren ab, um die Vertrauensstufe zu steigern und Camp-Credits abzustauben.

Days Gone ist exklusiv für PS4 erhältlich. Ihr wollt weitere Überlebenskniffe? Hier sind 13 Tipps und Tricks zu Days Gone, die euch den Alltag in der rauen Welt von Endzeit-Oregon erleichtern.