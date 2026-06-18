Dragon Ball Xenoverse 3-Leak enthüllt neue Fähigkeiten der spielbaren Hauptcharaktere John und Jane Dragon Ball – das können sie

Der Hauptcharakter von Dragon Ball Xenoverse 3 hat so einiges drauf. (© Bandai Namco)

Noch bevor wir genauere Informationen zum Release des kommenden Dragon Ball Xenoverse-Ablegers "Dragon Ball Xenoverse 3" bekommen, enthüllt die nächste Ausgabe des Videospiel-Magazins V Jump die ersten Fähigkeiten zu den spielbaren Hauptfigur – laut eines Leaks zumindest.

John und Jane Dragon Ball zeigen im Leak, was Xenoverse 3-Fans erwarten dürfen

Die beiden – von der Community getauften – Spieleravatare John und Jane Dragon Ball werden laut geleakten Scans des Videospielmagazins Shueisha “V Jump” in einem Kampf-Szenario gezeigt. (via Reddit-Post von User JAKA-JOLT und X-User dbshype)

Den Teaser-Trailer zu Dragon Ball Xenoverse 3 könnt ihr hier noch einmal sehen:

2:15 Neues Dragon Ball-Spiel zeigt noch nie zuvor enthüllte Charakter Designs von Akira Toriyama

Autoplay

Der englischen Übersetzung von X-User ShonenGame nach zeigt der geleakte Ausschnitt folgende Besonderheiten:

unterschiedliche Kampftechniken wie etwa der Schildbruch, Ki-Brecher und kritischer Bruch/Schlag

Spezial-Attacken wie Omega Heat Magantron, Kaioken Angriff/Überfall und Vegetas Garlic Gun

das Nachahmen von Kampfstilen bekannter Charaktere aus dem Dragon Ball Universum wie Vegeta oder Trunks

Seelenhilfe: der/die Protagonist*in kann einen Dragon Ball-Charakter zur Hilfe rufen, der dann an der Seite des Spielers oder Spielerin kämpft – in diesem Fall wird Vegeta gezeigt

Außerdem enthüllt der Leak noch drei weitere ganz besondere neue Features im kommenden Ableger der Xenoverse-Reihe: Erwachen und der Seelentausch. Genaueres zu den beiden Features findet ihr auf der nächsten Seite.