Dragon Ball Xenoverse 3-Leak enthüllt neue Fähigkeiten der spielbaren Hauptcharaktere John und Jane Dragon Ball – das können sie

Noch bevor wir genauere Informationen zum Release des kommenden Dragon Ball Xenoverse-Ablegers "Dragon Ball Xenoverse 3" bekommen, enthüllt die nächste Ausgabe des Videospiel-Magazins V Jump die ersten Fähigkeiten zu den spielbaren Hauptfigur – laut eines Leaks zumindest.
- Die besonderen Fähigkeiten der Protagonisten im Überblick
- Genauere Informationen zum Erwachen und Seelentausch
John und Jane Dragon Ball zeigen im Leak, was Xenoverse 3-Fans erwarten dürfen
Die beiden – von der Community getauften – Spieleravatare John und Jane Dragon Ball werden laut geleakten Scans des Videospielmagazins Shueisha “V Jump” in einem Kampf-Szenario gezeigt. (via Reddit-Post von User JAKA-JOLT und X-User dbshype)
Den Teaser-Trailer zu Dragon Ball Xenoverse 3 könnt ihr hier noch einmal sehen:
Der englischen Übersetzung von X-User ShonenGame nach zeigt der geleakte Ausschnitt folgende Besonderheiten:
- unterschiedliche Kampftechniken wie etwa der Schildbruch, Ki-Brecher und kritischer Bruch/Schlag
- Spezial-Attacken wie Omega Heat Magantron, Kaioken Angriff/Überfall und Vegetas Garlic Gun
- das Nachahmen von Kampfstilen bekannter Charaktere aus dem Dragon Ball Universum wie Vegeta oder Trunks
- Seelenhilfe: der/die Protagonist*in kann einen Dragon Ball-Charakter zur Hilfe rufen, der dann an der Seite des Spielers oder Spielerin kämpft – in diesem Fall wird Vegeta gezeigt
Außerdem enthüllt der Leak noch drei weitere ganz besondere neue Features im kommenden Ableger der Xenoverse-Reihe: Erwachen und der Seelentausch. Genaueres zu den beiden Features findet ihr auf der nächsten Seite.
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