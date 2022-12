Dead Island 2 lässt uns auch als Infizierter andere Zombies schnetzeln

In Zombie-Spielen gebissen zu werden ist meist eine ziemlich schlechte Sache. Immerhin bedeutet es, dass wir selbst zum Zombie werden. Nicht so in Dead Island 2, hier ist das sogar ziemlich nützlich für uns. In einem neuen Showcase haben die Entwickler*innen den Shooter genauer vorgestellt. Dabei gab es nicht nur jede Menge ziemlich blutige Action zu sehen, sondern auch eine Art Infizierten-Mechanik.

Wir werden nämlich selbst im Spiel gebissen und können für eine Weile eine Zombie-Form annehmen. Mit der können wir andere Infizierte dann einfach mit bloßen Händen auseinander nehmen. Der Trailer lässt allerdings die Frage offen, ob damit auch Nachteile einher gehen oder wie sich unsere Infektion auf die Story auswirkt.

Hier könnt ihr euch den neuesten Trailer samt der Mechanik anschauen:

3:53 Dead Island 2 - Neuer Gameplay-Trailer macht uns zum Zombie

Das war ebenfalls im Dead Island 2-Showcase zu sehen

Ein Großteil des Showcases besteht aus einem Live-Action-Trailer. Die meisten Infos liefert uns also tatsächlich der Gameplay-Trailer mit den beiden spielbaren Charakteren Jacob und Amy. Das ist alles im Showcase zu sehen:

Riesige Waffenauswahl: Im Spiel gibt es zahlreiche Nah- und Fernkampfwaffen, darunter: Rohrzangen, Hämmer, Katanas, Schwerter, Baseballschläger, Bärenkrallen, Revolver oder Sturmgewehre.

Im Spiel gibt es zahlreiche Nah- und Fernkampfwaffen, darunter: Rohrzangen, Hämmer, Katanas, Schwerter, Baseballschläger, Bärenkrallen, Revolver oder Sturmgewehre. Zombie-Form: Die oben beschriebenen Zombie-Form ist ebenfalls im Showcase zu sehen.

Die oben beschriebenen Zombie-Form ist ebenfalls im Showcase zu sehen. Waffenanpassungen : Wir können unsere Waffen an Werkbänken modifizieren und so etwa elektrisierte Messer oder motorisierte Hämmer herstellen.

: Wir können unsere Waffen an Werkbänken modifizieren und so etwa elektrisierte Messer oder motorisierte Hämmer herstellen. Parkours-Elemente: Ähnlich einen Dying Light 2 hat der zweite Teil jede Menge Parkours dabei, mit dem wir LA auch über die Dächer der Stadt erkunden können.

Ein kleines Manko gibt es natürlich für alle Nahkampf-Fans: Die Waffen halten nämlich nicht ewig. Schwerter, Hämmer und co. gehen also nach einer Weile kaputt. Das soll aber sogar zum Spiel-Spaß beitragen, wie die Entwickler*innen erklären.

Dead Island 2 wurde vor wenigen Wochen noch einmal verschoben und erscheint jetzt am 28. April 2023 für PC, PS5, PS4, Xbox One und Xbox Series X/S.

Was haltet ihr vom neuen Gameplay?