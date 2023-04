Dead Island 2: Das sind Preload-Start und Downloadgröße auf PS4, PS5 und Xbox

Die Downloadgröße und der Preload-Termin zu Dead Island 2 sind nun bekannt.

Anders als im ersten Teil schnetzeln wir uns in Dead Island 2 nicht über eine Open World-Insel, sondern durch große, voneinander abgetrennte Areale in Los Angeles. Trotzdem nimmt das Zombie-Spiel dafür vergleichsweise viel Platz auf den Current Gen-Konsolen ein. Um ohne große Wartezeit zum Release am 21. April losstarten zu können, könnt ihr aber vom Preload gebrauch machen.

Ab wann startet der Preload? Laut PlayStation Game Size, einem verlässlichen Twitter-Account, der sich die Daten aus der PlayStation-Datenbank zieht, können wir ab dem 19. April den Preload – zumindest auf den PlayStation-Konsolen – starten. Eine Uhrzeit ist nicht bekannt.

Wie viel Speicherplatz benötigt Dead Island 2? Die von Dead Island 2 gelistete Version 1.02 für die PlayStation ist je nach Generation rund 20 oder 50 GB groß. Dass das Spiel auf der PS5 so viel mehr Platz benötigt, soll an den Texturen liegen:

PS4: 19,916 GB

19,916 GB PS5: 48,219 GB

Die Installationsgröße auf den Xbox-Konsolen sind dagegen direkt im Microsoft Store zu finden:

Xbox: 54,57 GB

Zum Vergleich (auch wenn der etwas hinkt): Die Definitive Edition vom ersten Dead Island benötigt auf Xbox-Konsolen gerade einmal 7 GB. Dying Light 2, die Genre-Alternative aus dem letzten Jahr, braucht mit Open World aufgerundet 30 GB.

Wie wir aus unserer Preview vor einigen Wochen aber bereits wissen, sieht Dead Island 2 dafür aber auch wirklich hübsch aus:

In diesem Video könnt ihr euch mit dem Intro schonmal auf die sonnige Zombie-Apokalypse einstimmen:

1:44 Dead Island 2 - Das Intro des Zombie-Abenteuers ist stilsicher wie eh und je

Dead Island 2 steckte viele Jahre lang in der Entwicklungshölle. Nach diversen Entwicklerwechsel, langer Funkstille und Verschiebungen erscheint das Spiel nun endlich am 21. April 2023 für Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 und PC. In Deutschland kommt das Spiel als geschnittene Version ab 18 Jahren heraus.