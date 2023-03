Dead Island 2 - Spielzeit: So lange braucht ihr für die Zombie-Metzelei

Wir haben nachgefragt, wie es um die Spielzeit von Dead Island 2 steht.

Im Gegensatz zu Dead Island: Riptide wird Dead Island 2 keine komplett offene Welt besitzen. Vielmehr präsentiert uns Dambuster ausgewählte Gebiete, die sich nicht wie ein Schlauchlevel anfühlen.



Die Tatsache, dass Dead Island keine vollgestopfte Open World besitzt, macht sich auch in der Spielzeit bemerkbar. Das Entwicklerstudio hat nun verraten, wie lange uns die Zombie-Insel beschäftigen wird.

Spielzeit von Dead Island 2 enthüllt

Wie ist die Spielzeit von Dead Island 2? In einem Interview mit GamePro schätzte Creative Director James Worrall die Spielzeit auf etwa 15 bis 20 Stunden. Da Dambuster in Zukunft DLCs nachreichen will, wird sich die Spielzeit entsprechend ausweiten.

Wer die 100 Prozent komplettieren will, ist laut Worrall gut das Doppelte der Spielzeit beschäftigt, also 30-40 Spielstunden.

Ergänzend denkt Design Director Adam Duckett, dass Spieler*innen rund 20 Stunden mit dem Spiel beschäftigt sein werden. Bei der Spielzeit sind nicht nur die Hauptgeschichte, sondern auch ein paar Nebenmissionen mit eingerechnet.

Wir konnten Dead Island 2 bereits antesten. Annika verrät, was ihr an Dead Island 2 besonders gut gefallen hat:

Preview zu Dead Island 2 Dead Island 2 angespielt: Mehr als nur stumpfe Zombie-Action von Annika Bavendiek

Spielzeit soll hohen Wiederspielwert gewährleisten

Warum nicht länger? Duckett erklärt, dass das Team bei der Spielzeit an diejenigen gedacht hat, die auch noch außerhalb von Videospielen Verpflichtungen und Hobbies haben. Deshalb soll die Zeit, die im Spiel verbracht wird, so spaßig wie möglich sein, ohne sich künstlich in die Länge zu ziehen:

Auch das [die Spielzeit] war für uns eine Designentscheidung. Wir wissen, dass die Leute auch außerhalb von Spielen etwas unternehmen wollen, also wollten wir uns darauf konzentrieren, diese Erfahrung so angenehm wie möglich zu gestalten.

Was Dead Island 2 an Gameplay zu bieten hat, zeigt das folgende Video:

14:12 Dead Island 2 zeigt knapp 14 Minuten neues Gameplay

Außerdem soll der Titel so konzipiert sein, dass er einen hohen Wiederspielwert hat. Das ist der Grund, wieso sich Dambuster dazu entschlossen hat, keine ellenlange Spielzeit zu wählen. Nach dem ersten Durchlauf sollen sechs unterschiedliche Charaktere und das Deck-Building-System dazu beitragen, dass Spielende für weitere Durchläufe motiviert sind.

Der Release von Dead Island 2 wurde zur Freude aller Fans nach vorne verschoben. Das Zombie-Abenteuer erscheint nun am 21. April 2023 für PC, PS5, PS4, Xbox One und Xbox Series X/S.

Was für eine Spielzeit hättet ihr euch von Dead Island 2 gewünscht?