Dead Space Remake Collector's Edition angekündigt: Leuchtender Helm vs. düstere Leere im Geldbeutel

Der Releasetermin des Dead Space Remakes rückt langsam immer näher. Da ist es also nicht verwunderlich, dass auch eine Collector's Edition dazu aufgetaucht ist. Die enthält ein paar ziemlich coole Features, aber ihr solltet schonmal anfangen, etwas Geld beiseite zu legen.

Der Helm leuchtet!

Die besagte Collector's Edition zum Remake des Spieleklassikers ist kürzlich auf der Website von Limited Run Games aufgetaucht. Dort könnt ihr sie euch für die aktuelle Konsolengeneration und den PC vorbestellen, Preisunterschiede gibt es da keine.

Aber erst einmal zum Inhalt der Box. Das absolute Highlight ist dabei Isaac Clarkes lebensgroßer Helm. In diesem sind funktionierende Lämpchen eingebaut und ihr könnt ihn sogar selbst tragen, solltet ihr auch einmal auf einem gruseligen Raumschiff stranden.

Abgesehen von dem schicken Helm beinhalten alle drei Versionen folgendes:

Die Collector's Box, in der alles verpackt ist

Das physische Spiel für die jeweilige Plattform

Ein Dead Space Steelbook

Den Spielesoundtrack auf CD

Einen Lithografie-Druck

Ein foliengeprägtes Lithografie-Folio

Vier Mini-Poster

Einen Ishimura Aufnäher

Einen Marker Anstecker

Eine ca. 10 cm große Marker Statue aus Metal

Wichtig ist dabei noch zu erwähnen, dass die Webseite nur Englisch als verfügbare Sprache auflistet und jede Bestellung final ist, also nicht storniert werden kann. Außerdem gibt die Website an, dass die Collector's Edition nach dem Spiel erscheinen wird, das beinhaltete Spiel wird vorher aber einzeln verschickt, damit ihr direkt zum Release loszocken könnt.

Ein teurer Spaß

Eigentlich ist der Helm des Protagonisten ja fast schon überzeugend genug, wäre da nicht der Preis. Auf der Website kostet das Ganze, unabhängig von der Plattform, 274,99 Dollar, also aktuell auch ungefähr 275 Euro.

Der Haken dabei ist, dass der Versand nach Deutschland mit nochmal ca. 97 Euro zu buche schlägt und auch zusätzlich noch 70 Euro Steuern beim Checkout berechnet werden. Insgesamt wärt ihr da also bei um die 442 Euro, mit abgesichertem Versand sogar bei knapp über 450 Euro.

Auch in Deutschland? Leider ist aktuell noch nicht bekannt, ob man die Collector's Edition auch bald in Deutschland bestellen kann, um sich diese ganzen Zusatzkosten zu sparen. Momentan sind nur die Standard Versionen, in jeweils physischer oder digitaler Form, zu finden.

Als kleine Entscheidungshilfe, könnt ihr euch hier den ersten Gameplay Trailer des Remakes nochmal anschauen:

Es bleibt noch Zeit zum Sparen

Sollte euch der Preis noch nicht verschreckt haben, habt ihr auch noch etwas Zeit, um für die Edition Geld beiseite zu legen, denn das Remake zu Dead Space erscheint am 27. Januar 2023 für die Xbox Series S/X, die Playstation 5 und den PC. Zur Collector's Edition nennt die Website zwar kein explizites Datum, aber sie wird auf jeden Fall etwas später erscheinen, in Produktion ist sie allerdings wohl schon.

Wie gefällt euch die Collector's Edition? Überlegt ihr euch sie zu holen oder könnt ihr auch ohne in den Weiten des Weltraums überleben?