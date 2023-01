Dead Space: Passt bei der digitalen Version auf, denn ihr könnt nicht um Mitternacht zocken

Am 27. Januar erscheint das Remake von Dead Space auf PS5, Xbox Series X/S und PC. Wollt ihr euch die digitale Version kaufen und habt vor, direkt heute Nacht zur Geisterstunde loszulegen, haben wir eine schlechte Nachricht für euch. Der Start fällt nämlich erst Freitagabend. Wann genau, ab wann ihr den Preload starten könnt und wann der GamePro-Test erscheint, das erfahrt ihr hier.

Ab wann kann ich Dead Space spielen? Hierzulande fällt der Start laut Entwickler Motive Studios um 17 Uhr deutscher Zeit. Wann es weltweit losgeht, könnt ihr dem folgenden offiziellen Schaubild entnehmen:

Preload von Dead Space bereits gestartet

Habt ihr das Horrorspiel vorbestellt und wollt die Spieldaten bereits auf eure Konsole oder euren Rechner herunterladen, dann ist das bereits möglich. Nachfolgend findet ihr die Zeiten, ab wann der Preload gestartet ist:

PS5: 25. Januar

25. Januar Xbox Series X/S: 20. Januar

20. Januar PC via Steam und Epic: 25. Januar

Wie wir es häufig erleben, ist der Preload auf Xbox Series X/S zuerst gestartet. Ein weiteres Beispiel erleben wir aktuell bei Hogwarts Legacy, das ihr ebenfalls bereits auf eure Xbox-Konsole laden könnt:

Wann erscheint der GamePro-Test zu Dead Space?

Dank einer frühzeitigen Bemusterung seitens Publisher EA, konnten wir das Remake bereits ausführlich testen. Kollege Tobis Artikel ist bereits fix eingebucht, ein Testvideo ebenfalls in den Startlöchern.

Der GamePro-Test erscheint daher pünktlich zum Fall des internationalen Embargo am heutigen Donnerstag um 17 Uhr deutscher Zeit.

Wollt ihr vorab unsere Eindrücke aus der Preview-Phase erfahren, hier entlang:

9:36 Unser Vorschau-Video zum Dead Space Remake.

Mit dem Remake erwartet euch eine moderne Neuauflage des 15 Jahre alten Horrorklassikers rund um Ingenieur Isaac Clarke, der sich auf dem Raumschiff USG Ishimura gegen allerhand furchteinflößende Monster, sogenannten Nekromorphs, zur Wehr setzen muss.

Das ist neu im Remake: Motive Studios, die Entwickler hinter Star Wars Squadrons, haben dem Third Person-Shooter neben einer audiovisuellen Generalüberholung auch neue Inhalte hinzugefügt, Isaac unter anderem eine Stimme verpasst, neue Waffenupgrades ergänzt und das Raumschiff um weitere Räume ergänzt. Auch wird es ein New Game Plus geben, in dem ihr ein alternatives Ende des Spiels freischalten könnt.

Bei wem von euch geht es gleich morgen um 17 Uhr los? Oder seid ihr noch zwiegespalten und wartet zunächst unseren Test ab?