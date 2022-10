Dead Space-Remake verrät uns durch verschlüsselte Botschaft, wann das erste Gameplay-Video kommt

Horror-Fans warten schon gespannt auf den Release des Remakes zu Dead Space. Um die Community bei Laune zu halten, hat sich Entwicklerstudio Motive eine besondere Schnitzeljagd ausgedacht und den Fans ein Rätsel gestellt, das wohl nun endlich geknackt wurde.

QR-Code Rätsel führt zu Gameplay-Reveal

Worum ging es? Auf Twitter veröffentlichte das Team von Motive einen Tweet mit einem Ausschnitt eines QR-Codes. Dazu posteten sie den Satz: „Mach uns komplett“, was wohl als eine Art Rätsel gedacht war:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Doch einige User konnten das Rätsel bereits lüften. Auf Twitter zeigt uns Resident Evil Central, welcher Teaser hinter dem QR-Code steckt. In dem kurzen Clip ist Protagonist Isaac Clarke zu sehen, wie er sich einem Nekromorph stellt. Dabei handelt es sich um die untoten Kreaturen, die es sich auf der USG Ishimura gemütlich gemacht haben.

Am Ende des Videos gibt es eine erfreuliche Nachricht für alle Fans. So dürfen wir uns auf einen Gameplay-Reveal von Dead Space Remake freuen, der schon in wenigen Tagen stattfinden wird:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Wann ist der Gameplay-Reveal zu sehen? Das Gameplay-Video wird am 4. Oktober 2022 veröffentlicht. Dann sehen wir erstmals Gameplay-Material der aktuellen Version von Dead Space.

Gab es nicht bereits Gameplay zu sehen? Tatsächlich wurden schon Gameplay-Schnipsel in einzelnen Entwickler-Videos veröffentlicht. Doch bei den Videos haben wir nur frühe Phasen von Dead Space Remake gesehen. Im jetzigen Video werden wir wohl erstmals Gameplay der voraussichtlich fertigen Version zu Gesicht bekommen.

Bereits im Vorfeld konnten wir uns in einem ersten Trailer einen Eindruck von Dead Space Remake machen:

Mehr zu Dead Space findet ihr hier:

Dead Space-Schnitzeljagd geht weiter

Doch damit nicht genug: Ein weiterer Teil der Schnitzeljagd ist ein Video, in dem die USG Ishimura zu sehen ist. In unterschiedlichen Kamerasequenzen sehen wir das Innenleben des Raumschiffes aus unterschiedlichen Perspektiven, allerdings mit einer niedrigen Auflösung, die zu den Kameraaufnahmen passt.

Wie ein eigens für das Rätselraten kreierter Instagram-Account verrät, sollen noch 11 weitere Rätsel folgen. Wir dürfen also gespannt sein, welche weiteren Einblicke wir in das Remake von Dead Space erhalten dürfen.

Was für Informationen erhofft ihr euch noch zum Dead Space Remake?