Dead Space-Remake hat Release-Termin, also kauft schon mal ein paar Windeln

Seit klar ist, dass Dead Space ein Remake bekommt, tanzen die Horrorfans im Kreis um ihren Hexenkessel. Schließlich zählt der düsterere Survival-Shooter zu den besten Titeln, die das Genre zu bieten hat. Im gestrigen Livestream hat das Entwicklerteam die wichtigste Frage zum Dead Space-Remake beantwortet: nämlich, wann wir uns wieder auf die USG Ishimura wagen dürfen.

Dead Space-Remake hat Release-Datum

Packt schon mal euren Überlebensrucksack, wahlweise mit einem Handtuch für den kalten Schweiß oder ein paar Windeln, falls euch schon das Original ordentlich zugesetzt hat. Jetzt wissen wir nämlich: Am 27. Januar 2023 erscheint der Titel.

Für welche Plattformen erscheint das Remake? Ihr könnt euch nur auf frische Gänsehaut freuen, wenn ihr im Besitz einer PS5 oder Xbox Series X/S seid. Eine Umsetzung für Sonys und Microsofts Last Gen-Konsolen oder gar die Switch ist derzeit nicht geplant.

Hier könnt ihr euch den gesamten Livestream ansehen:

Was gab es noch zu sehen? Die Entwickler sprachen in dem über einstündigen Stream darüber, wie der düstere Weltraum-Horror auf den neuesten grafischen Stand gebracht wird. Es ging unter anderem darum, wie Neugestaltung und Originaltreue Hand in Hand gehen, um die gewohnte Gruselatmosphäre zu bewahren, aber sie mit neuen Lichteffekten, detaillierteren Charaktermodellen - und Necromorphs - zu intensivieren.

Dabei wurden Beispiele aus der Entwicklung gezeigt und wir durften unter anderem einen Blick darauf werfen, wie Isaac sich durch die düsteren Gänge bewegt. Zudem gab es neue Konzeptkunst zu sehen. Wir haben außerdem bereits im März Alpha-Gameplay gesehen. Das könnt ihr euch hier anschauen:

Mehr zum Dead Space-Remake:

IGN.com berichtet, dass wir im Herbst mehr geboten bekommen. Passenderweise soll um Halloween herum eine "volle Enthüllung" stattfinden. Spätestens zu diesem Zeitpunkt bekommen wir also einen umfangreichen Eindruck davon, was uns alles erwartet. Das Dead Space-Remake wird übrigens vom kanadischen Entwicklerteam Motive Studios entwickelt, die ihr von Star Wars Squadrons kennt.

Habt ihr mit einem Termin so früh im Jahr gerechnet und was sind eure Hoffnungen für das Remake?