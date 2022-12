Dead Space Remake: Fast 20 Minuten neues Gameplay schüren die Vorfreude auf den Weltraum-Horror

Knappe zwei Monate dauert es noch, bis mit dem Dead Space Remake eines der beliebtesten Horrorspiele überhaupt eine technisch überarbeitete Neuauflage bekommt. Das Team von EA Motive arbeitet derzeit an der Fertigstellung des Titels und hat in den vergangenen Monaten bereits einige Infos und Gameplay-Szenen zum Spiel veröffentlicht.

Jetzt gibt es aber einen richtigen Batzen neuer Spielszenen, nämlich satte 18 Minuten. Diese wurden bei IGN im Rahmen der "First"-Berichterstattung veröffentlicht, sind also derzeit nirgendwo anders zu finden.

Die ersten 18 Minuten aus dem Dead Space Remake

Was ist zu sehen? Das Gameplay-Material zeigt die ersten Minuten von Dead Space, also unter anderem den Anflug auf das Bergbauraumschiff USG Ishimura sowie den Erstkontakt mit den furchterregenden Nekromorph, die gleich mal den Erkundungstrupp dezimieren. Hier könnt ihr euch das komplette Video anschauen:

Die Spielszenen zeigen dabei etliche der Neuerungen des Remakes, darunter:

dass Hauptcharakter Isaac Clarke spricht

das teilweise leicht abgewandelte Leveldesign und natürlich

die komplett neue Optik auf Basis der Frostbite-Engine

Speziell letztere glänzt vor allem im Vergleich zum knapp 14 Jahre alten Original mit deutlich besseren Licht- und Schatteneffekten und enorm vielen Details auf dem düsteren Schiff. Und dürften vielen die dem Release des Spiels entgegenfiebern noch einen weiteren Vorfreude-Boost bescheren.

Unsere Eindrücke zum Remake

Ich konnte bereits Ende September auch schon Hand an das Remake legen und insgesamt drei Kapitel spielen. Meine Eindrücke und die Begründung, warum das Remake mehr ist als nur dasselbe in schicker könnt ihr entweder in meiner großen Preview zu Dead Space lesen oder euch das dazugehörige Video anschauen:

9:36 Dead Space - Vorschau-Video zum Remake

Der Release des Dead Spaces Remakes ist für den 27. Januar avisiert, der Titel erscheint ausschließlich für Current Gen-Systeme, also PS5 und Xbox Series X/S, sowie den PC. Den Grund dafür haben mir die Entwickler übrigens im Interview verraten, genauso wie die Tatsache, warum auch das Remake auf ein Steuerungsdetail verzichtet, das viele schon im Original wollten.

Wie gefallen euch die neuen Gameplay-Szenen?