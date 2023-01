Dead Space: Das Remake bekommt noch eine Neuerung, auf die ich so gehofft hatte

Am 27. Januar werden wir endlich erfahren, ob uns Entwickler Motive Studios mit dem Remake zu Dead Space nicht nur das erste Horror-Highlight im neuen Jahr präsentiert, sondern auch, ob die Neuauflage Fans und Neulinge gleichermaßen abholt.

Eines ist nämlich klar: Das 14 Jahre alte Original ist speziell auf PC für meinen Geschmack verdammt gut gealtert. Damit mich das Actionspiel, das ich mehrfach beendet habe, auf PS5 und Xbox Series X/S also noch überrascht, braucht es auch einen gewissen frischen Anstrich in Form neuer Inhalte. Umso mehr freut es mich, dass ein Blick auf die Trophäenliste exakt die Neuerung offenbart, die ich mir so sehr gewünscht habe – nämlich ein alternatives Ende von Issacs Geschichte.

Keine Spoiler: Obwohl es hier um das Ende von Dead Space geht, werde ich natürlich keine Story-relevanten Inhalte kurz vor Release verraten.

Alternatives Ende könnte ein Segen werden

Offiziell kommuniziert wurde das Feature seitens Motive zwar noch nicht, jedoch hat die Seite True Trophies wenige Tage vor Release des Remakes die komplette Trophäenliste veröffentlicht. Neben vielen bekannten Erfolgen findet sich hier auch das Achievement "Reunion" wieder:

"Seht das alternative Ende auf einem der Schwierigkeitsgrade". So wissen wir also nicht nur, dass sich Motive auch an den Ausgang der Geschichte getraut hat, sondern auch, dass wir uns bei der Wahl des Schwierigkeitsgrads keine Gedanken machen müssen.

Die richtige Entscheidung: Wenn es um die Frage geht, wie weit ein Remake vom Original abweichen darf, scheiden sich ja bekanntlich die Geister. Während die eine Seite abseits einer modernen Optik und leichten Quality of Life-Anpassungen jegliche inhaltlichen Eingriffe ablehnt, wünscht sich die andere Seite mehr Mut bei den Neuerungen. Für mich kommt es hier immer stark auf die Art und Weise an, wie frische Inhalten implementiert werden. Bleibt wie zuletzt bei den Remakes zu Spyro the Dragon oder Demon's Souls der Charme und das Einzigartige der Originale bestehen, können drumherum auch gerne Anreize zum erneuten Spielen für Fans geschaffen werden.

Da Motive das tolle Ende nicht einfach umgeschrieben hat, sondern lediglich eine Alternative bietet, auf deren Wendung ich gespannt sein darf, ist eine solche Neuerung aus meiner Sicht eine fantastische Sache. Eine, die meine Vorfreude auf das Remake noch weiter steigert.

9:36 Hier könnt ihr euch unsere Preview zu Dead Space anschauen.

Nicht die einzige inhaltliche Neuerung

Dass wir ein alternatives Ende bekommen, passt auch sehr gut zur Art und Weise, wie die Entwickler*innen an das Remake herangegangen sind. Optisch wurde allem Anschein nach stark nachgebessert, bei vielen kleineren aber wichtigen Entscheidungen wie den Sounds auf das Feedback der Fans gehört, das Grundgerüst größtenteils beibehalten, dabei jedoch an den Mehrwert für Kenner des Originals gedacht.

So bekommen wir erstmals die Stimme von Isaac zu hören, spielerische Anreize durch neue Waffenupgrades, gegen Ende des Spiels neue Räume samt Nebenmissionen und wie jetzt bekannt ein alternatives Ende. Ist jetzt auch die technische Umsetzung auf PS5, Xbox Series X/S und PC gelungen, wird das Dead Space Remake für Neulinge und Fans gleichermaßen eines der Jahres-Highlights, alles andere würde mich stark wundern.

Wie sieht es bei euch aus, freut ihr euch, dass es ein alternatives Ende ins Spiel geschafft hat?