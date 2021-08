Dead Space Remake wird heute endlich gezeigt: Hier sind Uhrzeit und Livestream

Dead Space bekommt ein Remake, bisher war von der Neuauflage allerdings noch nicht viel zu sehen. Das soll sich heute ändern: Im großen Entwickler-Livestream wird erstmals eine frühe Version des Spiels gezeigt und wir hoffen auf jede Menge neue Infos und Einblicke. Wann es losgeht und wo ihr das Ganze angucken könnt, erfahrt ihr hier.



Wann und wo ihr den Livestream zum Dead Space Remake gucken könnt:

Wann? Heute um 19 Uhr deutscher Zeit

Heute um 19 Uhr deutscher Zeit Wo? Auf Twitch oder YouTube (Spoiler: Wir haben den Livestream unten für euch eingebettet.)

Dead Space-Remake: Livestream gewährt heute endlich erste Einblicke ins Spiel

Worum geht's? Falls ihr es noch nicht mitbekommen haben solltet: EA und Motive bringen Dead Space zurück. Das Remake des ersten Teils wurde auf der E3 2021 mit einem ersten kurzen, aber knackigen Trailer angekündigt. Den könnt ihr euch am besten hier direkt noch einmal anschauen, um euch einzustimmen:

Entwickler-Livestream läuft heute: Weil die bisherigen Infos natürlich noch ziemlich dürftig ausfallen, hungern alle Dead Space-Fans nach mehr. Aber keine Sorge, euer Flehen wurde erhört. Heute Abend findet ein großer Livestream zum Dead Space-Remake statt. Los geht es um 19 Uhr Mitteleuropäischer Zeit:

Link zum YouTube-Inhalt

Das erwartet euch: Allzu viele Details kennen wir leider noch nicht, aber es soll einen "frühen Blick" auf die Entwicklung des Dead Space-Remakes geben. Sowohl Creative Director Roman Campos-Oriola als auch Senior Producer Philippe Ducharme werden am Start sein und in einem EA-Statement war davon die Rede, "Motives Vision von Dead Space in Bewegung" zu präsentieren.

Wir hoffen dementsprechend, dass wir endlich das erste richtige Gameplay zu Gesicht bekommen, auch wenn es dazu noch zu früh in der Entwicklung sein könnte. Gleichzeitig würden wir uns natürlich auch über weiterführende Infos und Details zur Neuauflage freuen. Wenn es richtig gut läuft, bekommen wir heute Abend ja vielleicht sogar einen Release-Termin präsentiert.

Was erhofft ihr euch von dem Livestream? Was wünscht ihr euch besonders vom Remake?