Death Stranding 2: Fragiles Mission ablehnen - das passiert, wenn ihr bei der ersten Entscheidung ihren Auftrag verweigert

Vor der ersten Entscheidung in Death Stranding 2 braucht ihr eigentlich keine Angst zu haben.

Bereits in den ersten Spielminuten macht Death Stranding 2 seine erste große Neuerung deutlich: Ihr habt jetzt nämlich ein Dialograd und könnt Entscheidungen als Sam treffen. Die erste dieser Entscheidungen wird euch nur vorgesetzt, wenn ihr dem Auftrag von Fragile nicht sofort zustimmt. Das passiert, wenn ihr stattdessen "nein" sagt.

Fragiles Auftrag ablehnen: Das ändert sich

Nachdem Fragile Sam den Auftrag angeboten hat, nach Mexiko zu reisen, um dort das chirale Netzwerk weiter auszubauen, müssen wir unsere erste Entscheidung treffen. Entweder nehmen wir den Auftrag an oder wir stellen Fragile erst ein paar Fragen und bekommen dann auch die Option "Ich werde es nicht tun" angeboten.

Den meisten dürfte hier bereits klar sein: Die Story des Spiels kann eigentlich nur starten, wenn wir annehmen. Trotzdem existiert die Option abzulehnen, was für die allererste Entscheidung im Spiel durchaus schwerwiegend wirkt.



Wollt ihr wissen, was für Auswirkungen es hat, wenn ihr den Auftrag ablehnt, könnt ihr euch die entsprechende Szene hier im Video anschauen:

2:29 Death Stranding 2: Solltet ihr Fragiles Auftrag annehmen oder ablehnen?

Autoplay

Wie ihr seht, ändert sich an dieser Stelle letztlich nicht allzu viel. Lehnen wir das erste Mal ab, werden wir ein paar Minuten in die Vergangenheit geworfen, ehe die Kamera auf ein neues Bild an der Fotowand reinzoomt und uns zu der Entscheidung mit Fragile zurückwirft.

Lehnen wir noch einmal ab, spielt die Szene sich nahezu identisch ab, nur dass das Spiel für einen kurzen Moment vorgibt, uns komplett zurück an den Anfang zu werfen – ehe wir doch wieder bei der Wahl mit Fragile landen. Danach bleibt nur noch die Option, den Auftrag anzunehmen.

Letztlich ist diese Entscheidung also komplett gefakt – Sam muss am Ende so oder so zustimmen und der Rest der Szene läuft so ab, als hätten wir direkt "ja" gesagt. Bis auf einen witzigen kleinen Gag steckt also nicht viel hinter der Entscheidung.

Trotzdem können wir euch empfehlen, die Szene mindestens einmal anzuschauen. Immerhin liefert sie durchaus interessante Einblicke in Sams Charakter. Einerseits kann er nicht vorankommen, wenn er sich weiterhin vor der Welt versteckt.

Andererseits wird hier auch Sams Skepsis gegenüber dem chiralen Netzwerk deutlicher. Nicht umsonst taucht im Marketing zu Death Stranding 2 immer wieder die Frage auf "Hätten wir uns miteinander verbinden sollen?"